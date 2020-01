Netflix w 2020 roku wyda miliardy na nowe treści

Według firmy analitycznej BMO Capital Markets w 2020 roku Netflix może przeznaczyć na nowe treści nawet 17,3 miliarda dolarów. To o kilka miliardów więcej, niż wydano na ten cel w 2019 roku, kiedy platforma zainwestowała 15,3 miliarda. A to dopiero początek – przy bieżącej dynamice wzrostu wydatków do 2028 nakłady na treści mogą wzrosnąć do 23 miliardów dolarów w skali roku.

Raport ukazał się tuż przed omówieniem ostatniego kwartału finansowego Netflixa, jednego z najtrudniejszych okresów w historii firmy. To pod koniec 2019 roku na rynek VoD weszło dwóch dużych graczy, Disney+ oraz Apple TV+, którzy mogą nieźle namieszać w branży. 21 stycznia dowiemy się, jak ich debiut wpłynął na pozycję Netflixa.

My nadal jesteśmy przekonani, że narracja o wyniszczającej „wojnie streamingowej” jest błędna, gdyż w tej wojnie będzie wielu zwycięzców – napisał Dan Salmon z BMO w nocie podsumowującej raport. Analityk sugeruje, że nadal opłaca się kupować akcje wszystkich topowych firm z sektora VoD, gdyż tu wszyscy okażą się zwycięzcami.

Dodatkowe miliardy wydane przez Netflixa na nowe produkcje z pewnością podkręcą rywalizację na rynku. Ale największą niewiadomą pozostaje to, czy zwiększone środki przełożą się na większą liczbę nowych produkcji czy zwiększenie budżetu tych najbardziej obiecujących.