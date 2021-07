Netflix wprowadza listy TOP 10 dla dzieci oraz mailing tematyczny

Źródło: Netflix

Netflix nie był tworzony z myślą o nieletnich odbiorcach, jednak z biegiem czasu serwis zaczął przyciągać coraz młodszą widownię. To wymusiło na włodarzach platformy wdrożenie profili dziecięcych. Dzięki nim rodzice mogą w pełni kontrolować to, z jakich treści korzystają ich podopieczni i odfiltrować filmy oraz seriale nieodpowiednie dla konkretnej grupy wiekowej.

Teraz nadszedł czas, aby wynieść profile dziecięce na nowy poziom. Platforma poinformowała, że funkcja TOP 10 trafi również do młodszych użytkowników. Zestawienia będą odświeżane każdego dnia, a lista polecanych produkcji będzie w pełni dopasowana do konkretnej grupy wiekowej.

Netflix - TOP 10 dla dzieci

Oprócz tego rodzice otrzymają dostęp do nowej usługi mailingowej. Raz na dwa tygodnie firma wyśle wiadomość, w której znajdą materiały związane z netfliksową aktywnością ich podopiecznych. Główną rolę będą odgrywać w niej rekomendacje nowych treści przygotowane na podstawie filmów i seriali oglądanych przez najmłodszych. To jednak nie ten element prezentuje się najciekawiej we wspomnianej ofercie mailingowej.

Netflix planuje wysyłać także kolorowanki do druku i zabawy nawiązujące do tematyki, która najbardziej interesuje nasze dzieci. Jeśli te fascynują się dinozaurami, otrzymają pliki do wydruku z bohaterami Jurrasic World: Obóz Kredowy. Miłośnicy superbohaterów otrzymają kolorowanki nawiązujące do filmu Będziemy bohaterami, a fani polskiej animacji – do Kajko i Kokosza.

Netflix - mailing dla rodziców

Na tym jednak nie koniec usprawnień rodzicielskich. Platforma przeanalizuje historię oglądania na profilu dziecięcym i na ich podstawie podsunie ciekawe tematy do rozmów z najmłodszymi dotyczące np. tematyki naukowej czy przyjaźni. W mailingu znajdą się również porady, jak efektywnie wykorzystać profil Dzieci w serwisie Netflix.