Netflix wprowadza system rozbudowanej kontroli rodzicielskiej

Netflix od dawna umożliwia korzystanie z kilku profili w ramach jednej subskrypcji. Mechanizm ten ułatwia personalizowanie doświadczeń – na każdym z kont możemy tworzyć listy obserwowanych produkcji i niezależnie śledzić postępy w ich oglądaniu. Teraz system wzbogacono o kolejną funkcję, którą docenią rodziny z dziećmi – narzędzia kontroli rodzicielskiej.

Choć nic nie stało na przeszkodzie, aby wykorzystywać dotychczasowy system do monitorowania aktywności najmłodszych, rodzic nie miał wpływu na to, jakie treści dziecko ogląda pod jego nieobecność. Nowa aktualizacja wprowadza szereg przydatnych zmian w zakresie ustalania sposobu użytkowania platformy.

Netfliksowy system kontroli rodzicielskiej składa się z kilku części. W ustawieniach profilu możemy ustawić kategorię wiekową dla każdego użytkownika. Pozwoli ona automatycznie odfiltrować te produkcje, które nie są odpowiednie dla danej grupy odbiorców. W Polsce do dyspozycji mamy pięć kategorii: Dla każdego, 7+, 13+, 16+ oraz 18+. Możemy także ręcznie odfiltrować konkretne produkcje – wystarczy wpisać ich tytuł w okienku dialogowym, aby usunąć je z danego profilu.

W zarządzaniu odświeżonymi ustawieniami pomoże sekcja „Profile i kontrola rodzicielska”. Przejrzymy w niej preferencje każdego z kont oraz ich ostatnią aktywność. To tu zablokujemy dostęp do wybranych profili za pośrednictwem kodu PIN, aby najmłodsi mieli dostęp wyłącznie do swoich kont użytkowników.

Możliwość wyboru oraz kontroli od zawsze były istotnym elementem dla naszej społeczności, a zwłaszcza dla rodziców. Mamy nadzieję, że te dodatkowe funkcje kontroli pomogą rodzicom w podejmowaniu właściwych decyzji przez członków ich rodziny – powiedział Michelle Parsons, Kids Product Manager w Netfliksie.

Dostęp do nowych funkcji rodzicielskich uzyskamy za pośrednictwem zakładki z ustawieniami na stronie Netflixa.