Król tygrysów - serial Netflixa doczeka się dodatkowego odcinka?

Serial dokumentalny Król tygrysów, który znajdziecie w ofercie platformy Netflix, robi w sieci prawdziwą furorę. Jeff Lowe, właściciel parku będącego miejscem realizowania zdjęć do serialu, przekazał w wiadomości do Justina Turnera (baseballista Los Angeles Dodgers), że najnowszy odcinek pojawi się już w przyszłym tygodniu. Sportowiec na swoim Twitterze udostępnił informację dalej. Choć wielu podziela entuzjazm Turnera, to jednak wciąż brak oficjalnych ogłoszeń ze strony streamingowego giganta.

Dokument przedstawia dość kontrowersyjne postacie zajmujące się hodowlą tygrysów w USA. Miniserial wywołał wiele emocji, a potencjalne pojawienie się nowego odcinka zapewne spowodowane jest właśnie dużym rozgłosem i popularnością. Zobaczcie materiał udostępniony na Twitterze:

So our friend @christie_dish listened to the podcast, @HoldingKourt and after last weeks episode decided to send us this!!!

🚨BREAKING NEWS FOLKS🚨

There will be 1 more episode of #TigerKing [email protected] pic.twitter.com/YeRSIlDKTJ

— Justin Turner (@redturn2) April 4, 2020