Netflix zakończył program testów gier mobilnych. Usługa Netflix Games zadebiutowała w globalnej odsłonie

fot. Netflix

Polscy użytkownicy w połowie 2021 roku załapali się do wąskiego grona testerów Netflix Games, dzięki czemu przez kilka tygodni mogliśmy korzystać z gier mobilnych z biblioteki Netflixa. Program testów najwyraźniej przebiegł po myśli korporacji, gdyż na początku listopada 2021 roku usługa doczekała się globalnego debiutu. Tym samym wszyscy abonenci Netflixa mogą odpalić jedną z pięciu mobilnych gier, wśród których znalazły się dwa tytuły zainspirowane serialem Stranger Things. Jednak jeśli ktoś liczył na to, że Netflix rzucił właśnie wyzwanie takim gigantom branży gamingowej jak Apple Arcade, GeForce NOW czy xCloud, może się rozczarować.

Biblioteka Netflix Games w niczym nie przypomina bowiem oferty wspomnianych konkurentów. W nasze ręce wpadły klasyczne tytuły mobilne, jakich pełno na androidowym rynku. Trzeba bowiem zauważyć, że w obecnej odsłonie z usługi mogą korzystać wyłącznie posiadacze sprzętów z systemem Google na pokładzie. Ponadto jedynie Stranger Things: 1984 oraz Stranger Things 3: The Game wyróżniają się na tle innych aplikacji z zasobów Sklepu Play. Card Blast, Shooting Hoops oraz Teeter Up przywodzą na myśl proste darmowe łamigłówki zręcznościowe z pierwszych lat rozwoju branży gier mobilnych.

Przedstawiciele Netflixa otwarcie przyznają, że poczynili dopiero pierwsze kroki na drodze do upowszechnienia autorskich gier. Pozostaje zatem liczyć na to, że w przyszłości pojawi się więcej tytułów nawiązujących do produkcji oryginalnych korporacji, które stanowiłyby interesującą wartość dodaną do subskrypcji filmowej.

Sekcja Netflix Games dostępna jest dla wszystkich abonentów Netflixa, a gry są pozbawione reklam oraz systemów mikropłatności. Netflix zablokował dostęp do gamingowej sekcji jedynie dla użytkowników konta Netflix Kids. Jeśli najmłodsi zechcą odpalić jedną z nich, aplikacja poprosi o wprowadzenie kodu PIN ustawionego przez właściciela konta.