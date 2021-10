Cowboy Bebop - plakaty do kosmicznego westernu Netflixa. Ten bohater skradł serca fanów!

fot. Netflix

Cowboy Bebop wreszcie doczekał się oficjalnego zwiastuna. Teraz Netflix opublikował też nowe plakaty zapowiadające produkcję, na których widać protagonistów i antagonistę wyczekiwanej adaptacji anime. Są na nich między innymi Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) i Faye Valentine (Daniella Pineda). Serca skrada jednak niezwykle inteligentny czworonożny pies Ein. Oprócz nich możemy też zobaczyć takie postacie jak Vicious (Alex Hassell) i Julia (Elena Satine). Zobaczcie w poniższej galerii, jak prezentują się bohaterowie.

Cowboy Bebop. Alex Hassell jako Vicious.

Cowboy Bebop to wypełniony akcją kosmiczny western, który będzie dostępny na platformie Netflixa już 19 listopada. Fabuła opowiada o łowcach głów, którzy tworzą drużynę, polującą na niebezpiecznych przestępców - za odpowiednią cenę. Bohaterowie próbują uciec także przed przeszłością.

Ścieżkę dźwiękową do serialu skomponowała Yoka Kano - artystka pracowała przy oryginale, jak i takich tytułach jak Vision of Escaflowne, Ghost in the Shell: Standalone Complex, Turn A Gundam czy Macross Plus. Reżyser anime, Shinichiro Watanabe, pełni rolę konsultanta przy adaptacji. Christopher Yost jest producentem wykonawczym i scenarzystą serialu Cowboy Bebop.