Netflix zamawia 3 sezon serialu Locke & Key

foto. Netflix

Fani jeszcze nie dostali od Netflixa 2 sezonu serialu Locke & Key, ale najwidoczniej władze platformy są tak zadowolone z jego efektów, że już dały twórcą zielone światło na ogłoszenie prac nad 3 sezonem.

Showrunnerami i głównymi producentami wykonawczymi serii są Carlton Cuse i Meredith Averill. W obsadzie znajdują się Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones i Griffin Gluck.

Komiksowy pierwowzór Hilla i Gabriela Rodrigueza opowiada historię trójki rodzeństwa, które ze swoją matką Niną wprowadza się do starego domu należącego do rodziny ich tragicznie zmarłego ojca. Dzieci odkrywają, że posiadłość kryje wiele tajemnic, a klucze do różnych drzwi w rezydencji mają magiczną moc zamieniania ludzi w duchy lub wymazywania pamięci. W drugim sezonie opartego na kultowej serii komiksów serialu rodzeństwo Locke wciąż oswaja się z rolą Strażników Kluczy, podczas gdy stawka jest coraz wyższa.

Netflix nie ogłosił jeszcze oficjalnej daty premiery 2 sezonu Locke & Key, ale domyślamy się, że odbędzie się ona w przyszłym roku.