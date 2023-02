Netflix - zasady walki ze współdzieleniem kont wywołały burzę. Platforma mówi: to był błąd

fot. Netflix

Netflix na cenzurowanym? Po tym, gdy na stronie Netflixa na całym świecie w dziale pomocy z informacjami pojawiły dość restrykcyjne metody walki ze współdzieleniem kont, które jednoznacznie miały zapobiec temu procederowi, w sieci zawrzało. Z tego bowiem wynikało, że one weszły w życie. Chwilę później media społecznościowe zostały zalane groźbą kasowania subskrypcji i teraz.. rzecznik prasowy platformy mówi, że te pojawienie się opisanych zasad było błędem i nie miały być one upubliczniane w tym czasie. Tłumaczy, że te metody na razie działają tylko w Chile, Peru i w Kostaryce. Tam je testują. Informacje na stronie pomocy Netflixa zostały zaktualizowane i już nie ma tam tych kontrowersyjnych szczegółów. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie mogą one w ogóle wejść w życie w skali globalnej, ale mówi się o końcu marca 2023 roku.

Rzecznik dodaje, że Netflix nigdy nie wprowadziłby tak ważnych zasad w taki sposób bez wcześniejszego podzielenia się wszelkimi szczegółami z klientami. Wcześniej zapowiadano, że wprowadzanie zasad będzie następować w pierwszej połowie 2023 roku i to poczyniono w krajach Ameryki Łacińskiej. Tamten test ma im dać wiedzę jakie rozwiązania wykorzystywać, gdy dadzą je na cały świat. Mają świadomość, że wielu użytkowników może w wyniku tego skasować subskrypcję, ale szacują, że docelowo zwiększy to liczbę subskrybentów i zyski.

Netflix - metoda walki z dzieleniem kont

Przypomnijmy, że krytyka zasad jest dość rzeczowa, bo wielu zastanawia się, jak mają korzystać z Netflixa ludzie często podróżujący czy studenci. W zasadach czytaliśmy, że nadal można współdzielić konto, ale w ramach jednego gospodarstwa domowego. Netflix będzie sprawdzać połączenie z Wi-Fi w głównej lokalizacji raz na 31 dni. Każdy będzie musiał pamiętać, żeby w tym okresie przynajmniej raz otworzyć aplikację lub stronę Netflixa i coś obejrzeć. W bazie Netflixa zapisane zostaną też dane urządzenia, na którym oglądamy produkcje w domu – znajdzie się ono na liście zaufanych urządzeń.

Netflix ma wykorzystywać adres IP subskrybenta, dane urządzeń oraz aktywność konta, aby określić, czy dane urządzenie jest podłączone do konta w głównej lokalizacji.

Jeśli ktoś będzie chciał się zalogować na konto spoza gospodarstwa domowego, Netflix wyśle odbiorcy wiadomość, żeby zalogował się na własne konto i jednocześnie zablokuje mu dostęp do konta, które chciał współdzielić.

Netflix w podróży

Logowanie na konto podczas podróży może doprowadzić do blokady danego urządzenia. Aby do tego nie dopuścić, każdy subskrybent może poprosić platformę o specjalny kod, który umożliwi korzystanie z Netflixa przez siedem dni z innego miejsca.

Do tego Netflix informuje, że jeśli współdzielenie kont poza główną lokalizacją nadal będzie miało miejsce – a będą mogli to sprawdzić za pomocą wspomnianych wyżej opcji – doliczą określoną opłatę na dane konto. Platforma testowała tę metodę w Ameryce Łacińskiej, w której liczyli za to trzy dolary.

