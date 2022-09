Netflix zrezygnuje z publikacji całych sezonów? Ten przeciek to sugeruje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Netflix

Netflix jest jedyną platformą streamingową, która oferuje całe sezony seriali na ich premierę. Do tej pory kurczowo trzymali się modelu binge'owania, od którego inne serwisy odeszły. Amazon Prime Video (z okazjonalnymi wyjątkami jak Reacher), Apple TV+, HBO Max i Disney+ stawiają na nowe odcinki co tydzień, co przedłuża zainteresowanie widzów i ich regularnie angażowanie się w serial.

Netflix - koniec modelu binge'owania?

Jak donosi Puck News, który ma często sprawdzone informacje, Netflix rozważa odejście od tego modelu w przynajmniej jakiejś formie na rzecz wrzucania odcinków co tydzień tak, jak konkurencja. To pozwala przedłużyć zainteresowanie danym serialem i przykuć subskrybenta na dłużej do platformy.

Matthew Belloni z Puck News twierdzi, że przez dłuższy czas prezes Netflixa Reed Hasting był przeciwny zmianie modelu dystrybucji, ale najwyraźniej zmienił zdanie. Nie jest to też zaskakujące, bo Netflix w 2022 roku regularnie traci subskrybentów, więc zmiana modelu przy najgorętszych tytułach pozwoliłaby to zmienić, bo widz nie dostanie całego sezonu na raz, a zamiast tego na przestrzeni tygodni lub miesięcy.

Na ten moment nikt tego nie potwierdza, ani nie dementuje, ale traktujcie doniesienia z dystansem. Obecnie Netflix stosuje model cotygodniowy w przypadku programów z gatunku reality show. Nie da się też ukryć, że eksperymentowano z modelem dystrybucji dzieląc sezony na odrębnę części. Na razie nie wiadomo, kiedy zmiana miałaby nastąpić, jeśli ta plotka jest prawdziwa.