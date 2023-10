Czy Netflix popsuł Czarne lustro? Twórca serialu zabiera głos

Netflix

Netflix zepsuł Czarne lustro - tego typu głosy pojawiają się w sieci mniej więcej od 2016 roku, kiedy to platforma przejęła prawa do wcześniej emitowanego w brytyjskiej stacji Channel 4 serialu. Zarzuty dotyczą przede wszystkim zmiany tonacji przedstawianych w tej produkcji historii. Zdaniem niektórych fanów brakuje w nich charakterystycznego dla tworzonych jeszcze w Wielkiej Brytanii odcinków mroku i atmosfery wszechobecnego niepokoju, które zostały zastąpione przez bardziej optymistyczny wydźwięk opowieści.

Głos w tej sprawie postanowił teraz zabrać twórca serialu, Charlie Brooker:

Czasami spotykamy się z krytycznymi głosami, które wyglądają w ten sposób: "Wolałem ten serial, gdy robili go Brytyjczycy. Wszyscy byli tam nieszczęśliwi, wszędzie czuć było zapach gów..., każda historia miała okropny wydźwięk. A potem wszedł Netflix i jest już słonecznie i radośnie, bohaterowie mają piękne zęby, jest mnóstwo gwiazd Hollywood - przez to wszystko całość straciła swój urok".

Filmowiec rozwija swoją wypowiedź:

Kiedy przybyłem z tym serialem do Stanów Zjednoczonych, wszyscy oczekiwali, że będę jak Unabomber. Netflix nie miał jednak zbyt wiele wspólnego z tymi zmianami. Najradośniejszym odcinkiem, który kiedykolwiek napisałem, było San Junipero - zrobiłem to sam. Zdawałem sobie sprawę, że działamy w obrębie globalnej platformy, więc chciałem nadać tym historiom bardziej międzynarodowy charakter. Wolałem w tym wszystkim zamieszać, a nie pokazywać tylko ponure rzeczy. W 6. sezonie jest odcinek o tytule Loch Henry - on jest paskudny, tak paskudny jak to, co robiliśmy w Wielkiej Brytanii.

Słowem: to nie Netflix, a sam Charlie Brooker podjął decyzję o zmianie tonacji serialu.

