W garniturach potworem streamingu. Kolejny rekord i kapitalne wyniki oglądalności

materiały prasowe

Reklama

W garniturach, dostępne obecnie w serwisach Netflix i Peacock, było liderem rankingu oglądalności platform streamingowych w USA przez 12 tygodni z rzędu - dopiero w ujawnionej w zeszłym tygodniu edycji zostało zdetronizowane przez Virgin River. Sytuacja wróciła jednak do "normy" - Suits znów uplasowali się na szczycie uwzględniającej wyłącznie seans na telewizorze i tworzonej przez firmę Nielsen listy, przy okazji śrubując swój własny rekord liczby zwycięstw w cotygodniowym rankingu.

W tygodniu od 18 do 24 września br. W garniturach przyciągnęło Amerykanów łącznie na 1,79 mld minut. Jeśli uwzględnimy wszystkie 14 ostatnich tygodni emisji serialu w serwisach VOD, czas ten wzrasta do 40,55 mld minut - to aż o 9 mld minut więcej niż druga na liście rankingu rocznego produkcja Blue z Disney+ (która od 18 do 24.09 uzyskała wynik 856 mln minut).

Całkiem dobrze radziły sobie również udostępnione na Netfliksie i jednocześnie obecne w serwisie Max seriale Kompania Braci (559 mln minut) i Pacyfik (491 mln minut).

Tak prezentuje się natomiast czołówka rankingu z 18-24.09, uwzględniająca wszystkie produkcje - nowe seriale, seriale na licencji czy filmy:

10. CoComelon (Netflix) - 605 mln minut