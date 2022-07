Nicolas Cage jako smok lubiący wódkę. Trwają prace nad serialem w stylu... Detektywa

fot. Lionsgate

W 2020 roku po raz pierwszy usłyszeliśmy o serialu Highfire tworzonym dla Amazona, ale informacja raczej przeszła bez echa. Teraz Deadline donosi, że projekt nadal powstanie, ale został przejęty przez platformę Paramount+.

Highfire - o czym jest serial?

Serial ma łączyć animacje z prawdziwymi aktorami i lokacjami. Ma być to mroczny thriller kryminalny wpisujący się w magiczny realizm, czyli mamy teoretycznie znany nam świat, ale łączy się on z magią i rzeczami związanymi z fantasy.

Bohaterem jest Highfire (w tej roli Nicolas Cage), smok, który lubi wódkę i mieszka odizolowany od świata niedaleko rzek w Luizjanie. Kiedyś smoki rządziły ziemią, a Highfire był ich przywódcą. Teraz jest leniwy i stary: chowa się pomiędzy aligatorami, ogląda telewizji i raczy się wódką. Zrobi wszystko, aby jego kryjówka pozostała nienaruszona; nawet posunie się do brutalnych czynów. Wszyscy go znają pod imieniem Vern. Kiedy w jego świecie pojawia się ludzka nastolatka Squib, która wpadła w poważne tarapaty przemycając gorzałkę dla lokalnej mafii, muszą współdziałać. Ich wspólna walka o przetrwanie doprowadza do stworzenia nietypowej przyjaźni.

Jest to projekt skierowany do widzów dorosłych oparty na książce Eoina Colfera pod tym samym tytułem. Ma być to absurdalnie dziwne połączenie klimatów z serialu Detektyw i filmu Mój przyjaciel smok. Za sterami stoi Davey Holmes, znany z serialu Dorwać małego.

Dla Nicolasa Cage to pierwsza główna role w fabularnym serialu w jego karierze. W ostatnich latach Cage powrócił do mainstreamu dzięki wielu dobrym filmom na czele z hitem Nieznośny ciężar wielkiego talentu.