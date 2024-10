Czemu Nicole Kidman bierze na siebie tyle projektów? "Chcę tworzyć pracę dla ludzi"

fot. Netflix

Reklama

Film czy serial? Niektórzy aktorzy decydują się tylko na jedną z tych form, ale Nicole Kidman jest to obojętne. Ostatnio aktorka pojawiła się w Sprawie rodzinnej oraz Babygirl, a także widzieliśmy ją w Parze idealnej i Ekspatkach. Co więcej, wkrótce powróci w kolejnych sezonach Lioness oraz Dziewięciorga nieznajomych. W planach ma jeszcze nadchodzący film animowany, thriller i adaptację książek Patricii Cornwell. Oczekuje także trzeciego sezonu Wielkich kłamstewek. Krótko mówiąc - jest tego sporo. Co o tym myśli sama Kidman?

fot. materiały prasowe

Nicole Kidman o swojej pracy

Czy Kidman ma jeszcze czas na sen? Jak przyznała w rozmowie z Variety, owszem - ostatnio udało jej się nawet przespać dziewięć godzin. Mówiąc poważniej o swojej pracy, ujawniła, że myślała o wzięciu przerwy. Jednocześnie aktorka czuje, że swoją obecnością może przynieść korzyści innym.

- Ciężko mi założyć: "Okej, teraz się zajmę samą sobą", bo tak bardzo chcę zajmować się innymi ludźmi. Myślę sobie: "Mogę stworzyć więcej miejsc pracy. Mogę stworzyć pracę dla ludzi". Poza tym, kocham to. Mam pasję. Muszę tylko zadbać o swoje ciało. Chciałabym mieć supermoce, bo wtedy mogłabym być wszędzie.