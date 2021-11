Nie czas umierać to największy hit czasów pandemii i 2021 roku

fot. MGM/Universal

Nie czas umierać osiągnęło 733 mln dolarów ze sprzedaży biletów do kin na całym świecie. Tym samym jest to najbardziej dochodowy film 2021 roku oraz jednocześnie najbardziej dochodowy film czasów pandemii. Do tej pory rekordzistą byli Szybcy i wściekli 9 z wynikiem 725 mln dolarów. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii, czyli w kraju Bonda osiągnięto 128 mln dolarów. Jest to piąty najlepszy wynik w historii i - oczywiście - również najlepszy czasów pandemii.

Według przedpremierowych szacunków mówiono, że Bond musi dobić do 800 mln dolarów, aby osiągnąć zwrot inwestycji. Wygląda na to, że ta kwota jest wciąż realna. Pamiętajmy, że wyniki box office są liczone inaczej, niż można byłoby sądzić. Pełna kwota sprzedaży biletów do kin nie idzie do kieszeni producentów, ale jedynie określony procent. Na przykład z USA jest to jakieś 40%. Z innych krajów jest to zależne od umów dystrybucyjnych.

W oświadczeniu studia MGM czytamy o podekscytowaniu faktem, że to właśnie na przygody Bonda widzowie po raz pierwszy wrócili do kin w czasach pandemii.