Nie czas umierać - wyciekły informacje o fabule? Jest zaskoczenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Nie czas umierać będzie pożegnaniem Daniela Craiga z rolą Jamesa Bonda. Tym razem bohater cieszy się spokojnym życiem na Jamajce po tym, jak odszedł ze służby. Jego spokój okazuje się jednak krótkotrwały - pewnego dnia pojawia się przy nim stary przyjaciel z CIA, Felix Leiter, który prosi Bonda o pomoc.

Premierą filmu widzowie mogliby cieszyć się już w kwietniu, ale przez koronawirusa data premiery została przesunięta na listopad 2020 roku. Teraz jednak do sieci trafiły materiały z produkcji, które zostały wystawione w serwisie eBay. Dotyczą one zdjęć realizowanych we Włoszech i zawierają karty z harmonogramem, szczegółowymi opisami scen oraz informacjami o castingach. Pamiętajmy jednak, że nie musi to oznaczać, że mamy do czynienia z prawdziwym wyciekiem. Jeśli jednak jesteście wyczuleni na spoilery, radzimy ostrożność.

Postać grana przez Billy'ego Magnussena

Najnowsza wersja scenariusza podczas kręcenia datowana jest na kwiecień 2019 roku. Jest to potwierdzenie wcześniejszych pogłosek, że scenariusz został ukończony na 10 dni przed oficjalnym rozpoczęciem zdjęć 28 kwietnia. Uwzględniono jednak kilka zmian w scenariuszu we wrześniu 2019 roku.

Jedna ze scen rozgrywa się na terenie wroga, Safina ( Rami Malek Léa Seydoux Lashana Lynch

W filmie widzowie zobaczą długi epilog, w którym prawdopodobnie zostanie zarysowana nowa postać zastępująca Jamesa Bonda, Naomi. Jedną z ostatnich scen (nr 235) zawiera udział Madeleine i właśnie Naomi, które ubrane są w sprzęt bojowy.

Kim jest 5-letnia dziewczynka widziana w epilogu? Teorię wysnuł portal prowadzony przez fanów Bonda Mi6-hq. Według nich, biorąc pod uwagę czas od zakończenia Spectre do emerytury Bonda na Jamajce po przeskoku czasowym oraz relację z Madeliene, mamy do czynienia najprawdopodobniej z córką postaci granej przez Craiga. Czy jednak informacje te okażą się prawdziwe, pokaże dopiero oficjalna premiera filmu.

W obsadzie prócz Craiga są: Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw i Jeffrey Wright oraz Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen i Rami Malek. Reżyserem filmu jest Cary Joji Fukunaga Premiera w listopadzie.