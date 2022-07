Nie! - są pierwsze opinie o nowym filmie Jordana Peele'a. Jakie będzie otwarcie w kasach?

materiały prasowe

Nie! to nowy horror w reżyserii Jordana Peele'a (To my). Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. W filmie mieszkańcy pewnej doliny w Kalifornii będą świadkami niesamowitego i mrożącego krew w żyłach odkrycia. Chodzi o pewien obiekt na niebie, który producenci starają się ukryć w zwiastunie. Materiał sugeruje, że wspomniany obiekt będzie mieć jakiś związek z obcymi.

Do sieci trafiły pierwsze opinie na temat filmu, które są bardzo pozytywne. Wielu nazywa obraz "najbardziej ambitnym filmem Jordana Peele'a". Pierwszy pokaz odbył się wraz z premierą w Los Angeles, a komentujący na Twitterze porównują zwrot reżysera w stronę science fiction do Stevena Spielberga.

Reporter CNN nazwał film obrazem "nie z tego świata", porównując go do twórczości Alfreda Hitchcocka, Johna Carpentera i Adama McKaya. Redaktor People zaproponował inny tytuł z "Nie!" na "Tak!". Dodał, że to porywający i dziwny spektakl. Dziennikarka Daily Dead News określiła widowisko mianem "absolutnie fenomenalnego", chwaląc mieszankę gatunkową z hollywoodzkim zamysłem. Członek Hollywood Critics Association pochwalił ambicję "Nope", jednak dodał zastrzeżenie, że to najsłabszy jak dotąd film Peele'a. Dziennikarz Collidera też nie emanował hurraoptymizmem, ale wystawia filmowi "wielkiego kciuka w górę".

Portal Deadline przytacza z kolei szacunkowe prognozy dla otwarcia filmu w pierwszy weekend. W Stanach Zjednoczonych Nie! miałoby otworzyć się na poziomie 50 milionów dolarów. Oznacza to, że byłby to znacznie lepszy rezultat od Uciekaj! (33,3 mln dolarów), ale też gorszy od To my (71 mln dolarów). Warto dodać, że budżet najnowszej produkcji jest najwyższy i wyniósł 68 mln dolarów.

Nie! - premiera filmu w Polsce 12 sierpnia 2022 roku.