Nie! - projektantka scenografii o inspiracjach. Pełna chata, Bonanza i morskie stworzenia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Nie! to film grozy łączący horror z science fiction w reżyserii Jordana Peele'a. Daniel Kaluuya i Keke Palmer wcielają się w rodzeństwo OJ i Emerald, które prowadzi ranczo z końmi wypożyczanymi między innymi do kręcenia filmów. Borykają się jednak z problemami finansowymi. Pewnego dnia w okolicy pojawia się tajemniczy obiekt przypominający UFO. Uchwycenie go na nagraniu, a następnie sprzedanie materiału może uratować ranczo, ale konfrontacja z nieznanym okaże się bardzo niebezpieczna.

Za wygląd planów filmowych w Nie! odpowiada Ruth De Jong. Projektanta pracowała już wcześniej z Peelem przy produkcji To my. Przez około 1,5 roku, reżyser kontaktował się z De Jong, informując ją o postępach w pisaniu scenariusza. W rozmowie z Variety opowiedziała, jak wygląda praca z tym twórcą.

Naprawdę uwielbiam pracować ze scenarzystami-reżyserami, ponieważ historia rodzi się w nich i stale się rozwija. Pisze historię od początku do końca i ją pielęgnuje wraz z postaciami, które rozwija. Jest konkretny i zwięzły, jeśli chodzi o swoją wizję i to, czego chce. I po prostu pozwala mi się w to zanurzyć.

Ruth De Jong wskazała inspiracje, które pomogły jej stworzyć scenografię. Najbardziej charakterystycznym miejscem w filmie jest park rozrywki Jupiter’s Claim. Został zbudowany od podstaw na potrzeby filmu i składa się z wielu elementów. Są to m.in. biuro szeryfa, małe zoo, prawdziwa lokomotywa parowa, poczta i wiele innych. Budowa trwała 14 tygodni. Projektantka zainspirowała się westernem Wrota niebios i serialem Bonanza. Wykorzystała również swoje doświadczenie przy pracy nad filmem Aż poleje się krew.

fot. Universal Pictures

W filmie oglądamy również retrospekcje Jupe'a (Steven Yeun), czyli właściciela Jupiter’s Claim. W przeszłości był dziecięcą gwiazdą w sitcomie pt. Gordy's Home. Serial wywołał u niego traumę, która skutkowała zakończeniem kariery po tym, jak szympans Gordy wpadł w szał i zaatakował bohatera. De Jong oglądała wiele sitcomów - od Przyjaciół po Kroniki Seinfelda. Ale największą inspiracją do stworzenia scenografii serialu i jej zakulisowego otoczenia stała się Pełna chata. Projektantka przyznała, że musiała długo studiować w jaki sposób kręci się sitcomy, ponieważ nigdy tego nie robiła.

Jordan Peele udostępnił czołówkę sitcomu Gordy's Home, który możecie zobaczyć poniżej. Oprócz Jupe'a pojawiają się w nim też pozostałe postacie takie jak Tom Bogan, Phyllis Mayberry i Mary Jo Elliot, w których wcielają się odpowiednio Andrew Patrick Ralston, Jennifer Lafleur i Sophia Coto.

https://twitter.com/JordanPeele/status/1551235779338182656

Również 14 tygodni spędzono budując wiejski dom, ranczo i szopę Haywoodów. De Jong zagłębiała się w historię ranczerów, a także odwiedziła rancza, aby zobaczyć typowe kalifornijskie budownictwo. Chciała, aby dom wyglądał "ikonicznie" z vintage'owymi tapetami w kuchni, werandą i poczuciem, że to wszystko wtapia się w krajobraz doliny. Co ciekawe dom zostało wybudowany na terenie rancza, które niegdyś należało do reżysera Człowieka z blizną - Howarda Hawksa.

W filmie większość sekwencji stworzono za pomocą praktycznych efektów, tak jak finałowa scena z tancerzami, która wymagała użycia kabli, elektroniki i iPada. Ponadto wiatr od UFO wygenerował lecący helikopter. Z kolei obcy zostali stworzeni za pomocą CGI, a za inspirację służyły morskie stworzenia z głębin. De Jong pracowała z zespołem projektantów od efektów wizualnych, aby opracować ostateczną formę Jean Jacket. Proces był długi, a postać została stworzona dopiero na kilka tygodni przed premierą filmu.

Nie! - zdjęcia

Nie! - premiera filmu w polskich kinach 12 sierpnia 2022 roku.