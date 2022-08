Nie! - gwiazda filmu musiała kilkanaście razy powtarzać jedną scenę

fot. Universal Pictures // zrzut z ekranu ze zwiastuna

Nie! to nowy film grozy od reżysera Jordana Peele'a. Głównymi bohaterami produkcji jest rodzeństwo OJ i Emerald, które prowadzi ranczo z końmi wypożyczanymi między innymi do kręcenia filmów. Borykają się jednak z problemami finansowymi. Pewnego dnia w okolicy pojawia się tajemniczy obiekt przypominający UFO. Uchwycenie go na nagraniu, a następnie sprzedanie materiału może uratować ranczo, ale konfrontacja z nieznanym okaże się bardzo niebezpieczna.

W jednym ze zwiastunów Nie! jest pokazana scena, jak Emerald, w którą wciela się Keke Palmer, opowiada z dużą energią i entuzjazmem historię swojej rodziny przed ekipą filmową. W wywiadzie dla IndieWire, Jordan Peele, zdradził, że musieli nad nią trochę popracować. Nie obyło się bez kilku powtórek monologu.

We wczesnej fazie filmu, kiedy poznajemy Emerald, jest jak powiew świeżości - ratuje sytuację i wstrzykuje energię w to spotkanie w sprawie bezpieczeństwa z ekipą filmową reklamy. Keke przyszła i zagrała to prawdopodobnie z 14 razy. Wszystkie sceny naprawdę bardzo się od siebie różniły, więc nie dało się ich wykorzystać w montażu. I wtedy nastąpił pokaz siły, gdy widzisz kogoś jak mówi: "Teraz dokonam wyboru i zrobię to". To była improwizacja.

Powiedział aktorce, że to jest jak coś, co zna jak własną kieszeń. Przyznał, że te słowa były najgorszą rzeczą, jaką można powiedzieć aktorowi, który musi zapamiętać niewielki monolog. Musiała to znać, tak jakby to zrobiła już 50 razy. Dodał, że wtedy Palmer przyszła przygotowana najlepiej, będąc gotowa to zagrać. Ostatecznie Peele wybrał swoje ulubione ujęcie, ale nie było to dla niego proste.

Reżyser wspomniał, że monolog był kręcony pod koniec długiego dnia na planie filmowym. Keke Palmer wciąż jest w stanie przypomnieć sobie niepokój, który czuła, gdy świetnie jej szło przed kamerą. Przyznała, że nie było za dużo czasu, aby przygotować się do sceny. Musiała zagrać bezbłędnie. Co ciekawe aktorka powiedziała, że ten monolog na początku nie był nawet częścią scenariusza filmu. Opowiedziała o tym ze śmiechem:

Nie pamiętam, czy pierwotnie był tam ten monolog, ale kiedy się pojawił pomyślałam: "OK, wystawiasz mnie na próbę, Jordan".

Fragment tej brawurowej sceny możecie zobaczyć na początku zwiastuna poniżej.

Keke Palmer i Daniel Kaluuya zagrali w filmie rodzeństwo. W wywiadzie dla ComicBook aktor został zapytany o to ile czasu zajęło im zbudowanie ekranowej chemii między tymi postaciami. Kaluuya ze śmiechem odpowiedział:

Zajęło to około 4-5 minut. Po prostu spędziliśmy razem czas, a noc nas porwała.

Palmer uzupełniła tę wypowiedź, że to ona była odpowiedzialna za ich eskapady i stąd wzięła się ich więź.

Nie! - zdjęcia

W obsadzie znajdują się również Steven Yeun, Michael Wincott i Brandon Perea. Peele nie tylko wyreżyserował, ale również napisał scenariusz filmu.

Nie! - premiera filmu w polskich kinach 12 sierpnia 2022 roku.