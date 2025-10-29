Reklama
Nie z tego świata w nowej odsłonie! Komiks Supernatural wraca do korzeni

Na fanów Nie z tego świata czeka nie lada gratka. Właśnie do sprzedaży trafił pierwszy numer komiksu Supernatural, w którym bracia Winchester będą rozwiązywać nowe nadprzyrodzone zagadki.
Magda Muszyńska
Tagi:  nie z tego świata 
zdjęcia supernatural komiks
6. Supernatural (2005) - 93% Fot. Materiały prasowe
Nie z tego świata powróciło, ale w formie komiksu od wydawnictwa Dynamite Entertainment. Za scenariusz odpowiada Grek Pak, a za oprawę graficzną - Eder Messias. Pierwszy numer jest już dostępny w sprzedaży.

Czytaj więcej: Ten wątek mógłby całkowicie zmienić Nie z tego świata. Z czego zrezygnowano w serialu?

Akcja komiksu rozgrywa się między pierwszym a drugim sezonem serialu Nie z tego świata. W premierowym numerze możemy zobaczyć nawiązania do historii z produkcji. Ponadto ujawnia niepokojące nowe zagrożenie, z którym bracia będą musieli się zmierzyć, zanim będą mogli powrócić do polowania na demona, który zabił ich matkę. Łowcy muszą powstrzymać istotę odpowiedzialną za serię tajemniczych pożarów w podupadającym mieście. 

Poniżej możecie zobaczyć okładkę pierwszego zeszytu oraz alternatywne wersje. Jedna z nich przedstawia aktorów z serialu, Jensena Acklesa i Jareda Padaleckiego, którzy wcielali się w Deana i Sama Winchesterów. Ponadto jest też kilka przykładowych stron z tego komiksu z głównymi bohaterami, a także nową zagadką. 

Supernatural - komiks

Supernatural - komiks

arrow-left
Supernatural - komiks
fot. Dynamite Entertainment
arrow-right

Nie z tego świata - wszystkie sezony są dostępne na platformach HBO Max oraz Prime Video.

Źródło: screenrant.com

