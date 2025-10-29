Nie z tego świata w nowej odsłonie! Komiks Supernatural wraca do korzeni

Fot. Materiały prasowe

Nie z tego świata powróciło, ale w formie komiksu od wydawnictwa Dynamite Entertainment. Za scenariusz odpowiada Grek Pak, a za oprawę graficzną - Eder Messias. Pierwszy numer jest już dostępny w sprzedaży.

Akcja komiksu rozgrywa się między pierwszym a drugim sezonem serialu Nie z tego świata. W premierowym numerze możemy zobaczyć nawiązania do historii z produkcji. Ponadto ujawnia niepokojące nowe zagrożenie, z którym bracia będą musieli się zmierzyć, zanim będą mogli powrócić do polowania na demona, który zabił ich matkę. Łowcy muszą powstrzymać istotę odpowiedzialną za serię tajemniczych pożarów w podupadającym mieście.

Poniżej możecie zobaczyć okładkę pierwszego zeszytu oraz alternatywne wersje. Jedna z nich przedstawia aktorów z serialu, Jensena Acklesa i Jareda Padaleckiego, którzy wcielali się w Deana i Sama Winchesterów. Ponadto jest też kilka przykładowych stron z tego komiksu z głównymi bohaterami, a także nową zagadką.

Supernatural - komiks

Nie z tego świata - wszystkie sezony są dostępne na platformach HBO Max oraz Prime Video.