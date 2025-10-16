Nie żyje Tomonobu Itagaki. Twórca serii Dead or Alive miał 58 lat

fot. youtube.com

W wieku 58 lat zmarł Tomonobu Itagaki – japoński twórca gier, znany przede wszystkim jako ojciec marki Dead or Alive, a także osoba, której cykl Ninja Gaiden zawdzięcza swoją popularność. To on odpowiadał za reboot serii z 2004 roku, który otworzył drogę dla kolejnych kontynuacji.

Później założył studio Valhalla Game Studios, które w 2015 roku wypuściło na rynek Devil’s Third. Firma została zamknięta w 2021 roku, lecz jej miejsce zajęło nowe studio – Itagaki Games – mające pracować nad produkcją na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Itagaki pożegnał się we wpisie, który w sieci opublikował jego przyjaciel, James Mielke: