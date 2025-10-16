Nie żyje Tomonobu Itagaki. Twórca serii Dead or Alive miał 58 lat

W wieku 58 lat zmarł Tomonobu Itagaki – japoński twórca gier, znany przede wszystkim jako ojciec marki Dead or Alive, a także osoba, której cykl Ninja Gaiden zawdzięcza swoją popularność. To on odpowiadał za reboot serii z 2004 roku, który otworzył drogę dla kolejnych kontynuacji.
Później założył studio Valhalla Game Studios, które w 2015 roku wypuściło na rynek Devil’s Third. Firma została zamknięta w 2021 roku, lecz jej miejsce zajęło nowe studio – Itagaki Games – mające pracować nad produkcją na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.
Itagaki pożegnał się we wpisie, który w sieci opublikował jego przyjaciel, James Mielke:
Światło mojego życia w końcu gaśnie.
Jeśli ta wiadomość została opublikowana, to znaczy, że nadszedł wreszcie czas. Nie ma mnie już na tym świecie.
(Poprosiłem bliską mi osobę, by opublikowała ten ostatni wpis).
Moje życie było pasmem bitew. Ciągle wygrywałem.
Narobiłem też sporo kłopotów.
Jestem dumny, że podążałem za swoimi przekonaniami i walczyłem do samego końca.
Niczego nie żałuję.
Przepełnia mnie jednak żal, że nie zdołałem dokończyć nowego dzieła dla wszystkich moich fanów. Przykro mi.
Tak już bywa.
Tak to jest.
Itagaki Tomonobu
Źródło: pushsquare.com, facebook.com