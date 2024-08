Niebieskooki samuraj – ile będzie sezonów? Twórcy przyznają się do błędu

fot. Netflix

Niebieskooki samuraj zadebiutował w 2023 roku, stając się niespodziewanym hitem Netflixa i jedną z najpopularniejszych animacji platformy. Twórcy serialu Michael Green i Amber Noizumi rozwijają tę historię i pracują już nad drugim sezonem. W jednym z wcześniejszych wywiadów dla Collidera z początku bieżącego roku wspomnieli, że ich produkcja może doczekać się nawet czterech sezonów. Teraz plany się zmieniły, a sami twórcy przyznali się do popełnienia błędu.

Niebieskooki samuraj - będą 3. sezony

Green w najnowszej rozmowie z Colliderem przyznał, że był zbyt entuzjastycznie nastawiony po premierze pierwszego sezonu Niebieskookiego samuraja i jednak czwarty sezon prawdopodobnie nie powstanie:

Obecnie planujemy trzy sezony. Mamy drugi sezon, można mieć nadzieję, że trzeci również powstanie, ponieważ z pewnością mamy na to plany. W tej chwili wyobrażamy sobie trzy sezony. Wydaje mi się, że raz w rozmowie z Colliderem wspomnieliśmy o czterech i nagle stało się to newsem. To jedna z tych rzeczy, o których mówisz, gdy nie jesteś przyzwyczajony do udzielania wywiadów.

Poznaliśmy również nowe szczegóły drugiego sezonu Niebieskookiego samuraja. Potwierdzono, że będzie tylko sześć odcinków, a nie osiem jak w pierwszym sezonie. Każdy z nich będzie trwał około 44 minuty. Na premierę drugiego sezonu animacji będziemy musieli poczekać przynajmniej do 2026 roku.

Niebieskooki samuraj - fabuła, gdzie oglądać?

Akcja serialu rozgrywa się w Japonii okresu Edo i podąża za Mizu (głos podkłada Maya Erskine), mistrzynią miecza, która żyje w przebraniu, szukając wybawienia w zemście.

Niebieskooki samuraj - pierwszy sezon dostępny jest na Netflixie.