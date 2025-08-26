Niedocenione serialowe thrillery. 10. miejsce na liście to kultowa produkcja

fot. Cinemax

W ostatnich latach Brytyjczycy wyrośli na prawdziwych mistrzów rzemiosła jakim jest tworzenie thrillerów politycznych. Produkcje z tego gatunku osiągały bardzo dobre wyniki oglądalności i były też świetnie oceniane. Wiele z nich osiągnęło wielką popularność, ale dziś postanowiliśmy - za pośrednictwem rankingu przygotowanego przez portal Screen Rant - przytoczyć te seriale, które mogły zniknąć pod natłokiem nieustannie tworzonych produkcji. Znalazło się tu całe mnóstwo dzieł z Wysp, ale i nie tylko. Niektóre to świeże nowości, a inne zakończyły emisję lata temu, największą popularność mając w ubiegłej dekadzie.

Przykład? Nie trzeba go szukać daleko. Każdy obecnie zachwyca się rolą Antony'ego Starra w The Boys, ale nim został Homelanderem, był też twarzą Banshee. Brutalnego, dojrzałego serialu, który kipiał od przekleństw, seksu i przemocy, zdobywając dzięki temu spore grono oddanych fanów. Na liście znalazł się też miniserial Bodyguard od Netflixa, za sprawą którego Richarda Maddena wiele osób przymierzało do roli nowego Jamesa Bonda. A inne produkcje? Sprawdźcie sami.