Niedocenione serialowe thrillery. 10. miejsce na liście to kultowa produkcja
Platformy streamingowe praktycznie co kilka miesięcy oferują kolejne thrillery serialowe, ale czasem w tym natłoku można zgubić prawdziwe perełki, które zasługują na szansę. Oto dziesięć z nich, które powinno się obejrzeć.
W ostatnich latach Brytyjczycy wyrośli na prawdziwych mistrzów rzemiosła jakim jest tworzenie thrillerów politycznych. Produkcje z tego gatunku osiągały bardzo dobre wyniki oglądalności i były też świetnie oceniane. Wiele z nich osiągnęło wielką popularność, ale dziś postanowiliśmy - za pośrednictwem rankingu przygotowanego przez portal Screen Rant - przytoczyć te seriale, które mogły zniknąć pod natłokiem nieustannie tworzonych produkcji. Znalazło się tu całe mnóstwo dzieł z Wysp, ale i nie tylko. Niektóre to świeże nowości, a inne zakończyły emisję lata temu, największą popularność mając w ubiegłej dekadzie.
Kto zagra Voldemorta w serialu HBO? Gwiazda Rodu Smoka odpowiada na plotki
Przykład? Nie trzeba go szukać daleko. Każdy obecnie zachwyca się rolą Antony'ego Starra w The Boys, ale nim został Homelanderem, był też twarzą Banshee. Brutalnego, dojrzałego serialu, który kipiał od przekleństw, seksu i przemocy, zdobywając dzięki temu spore grono oddanych fanów. Na liście znalazł się też miniserial Bodyguard od Netflixa, za sprawą którego Richarda Maddena wiele osób przymierzało do roli nowego Jamesa Bonda. A inne produkcje? Sprawdźcie sami.
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1973, kończy 52 lat