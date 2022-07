Niesamowity Spider-Man - ciekawostki z filmu. Inspiracje reżysera i przygotowania aktorów do ról

Sony

Niesamowity Spider-Man zadebiutował w 2012 roku i wielu miało nadzieję, że będzie to kolejna udana próba sportretowania tej postaci na dużym ekranie. Trylogia o Pajączku Sama Raimiego zakończyła się w kiepskim stylu w 2007 roku, więc wielu miało nadzieję na to, że w ciekawy sposób pokazany zostanie nowe Spider-Man. Tobey'ego Maguire'a zastąpił Andrew Garfield, natomiast zamiast Mary Jane w wykonaniu Kirsten Dunst, pojawiła się Gwen Stacy portretowana przez Emmę Stone. Za kamerą stanął Marc Webb.

Recenzje były mieszane, nie wszystkim przypadł do gustu nowy Spider-Man, a kontynuacja zrealizowana dwa lata później zebrała jeszcze mniej pozytywnych recenzji. Złośliwie mówiło się, że Sony zrobiło pierwszy film tylko dlatego, że gdyby pozostali bierni z postacią Spider-Mana na dużym ekranie, mogliby stracić do niego prawa. Miłość do Spider-Mana w wykonaniu Garfielda odżyła jednak na nowo dzięki Spider-Man: Bez drogi do domu, a ponowny występ aktora w roli swojego Pajączka obudził sentyment do pierwszej odsłony. W mediach społecznościowych fani wspominają 10. rocznicę powstania produkcji, a my możemy przy tej okazji przyjrzeć się ciekawostkom związanym z produkcją.

Niesamowity Spider-Man - ciekawostki z filmu

W 2012 roku premiera filmu zbiegła się z 50. rocznicą powstania postaci Spider-Mana. Klasyczny bohater z komiksów Marvela zadebiutował w 1962 roku w #15 numerze Amazing Fantasy.