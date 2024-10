Henry Cavill podobno negocjuje rolę w MCU. Kogo mógłby zagrać?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Henry Cavill jest wiązany z MCU od lat. Dopiero w 2024 roku pojawił się na ekranie dzięki filmowi Deadpool & Wolverine, w którym miał cameo. Zagrał jedną z wersji Wolverine'a z alternatywnego świata równoległego. Teraz, według MyTimeToShineHello, którego doniesienia często były potwierdzane, Cavill obecnie negocjuje pełną rolę w filmach Marvela. Dodał też, że zobaczymy go na ekranie szybciej, niż sądzimy.

Henry Cavill w MCU

Niestety, na ten moment scooper nie uzyskał odpowiedzi na pytanie, kogo może zagrać, więc to pozostaje w sferze spekulacji.

Swego czasu Cavill był wiązany z rolą Hyperiona (postać podobna do Supermana), Kapitana Brytanii oraz, oczywiście, ze wspomnianym już Wolverine'em. Sam aktor raz odniósł się do plotek, mówiąc, że na pewno nie pojawi się w drugim sezonie Lokiego, kiedy sugerowano jego debiut w MCU. Jest też świadomy, że większość fanów widzi go w roli Kapitana Brytanii. Na liście fanów jest też Cyclops z X-Menów.

Na ten moment nie wiemy, czy zagra jedną z tych trzech postaci, czy może kogoś zupełnie innego.

