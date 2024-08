Tom Cruise pracuje nad nowym projektem. Stoi za nim kapitalna obsada!

Paramount

Alejandro G. Iñàrritu, czterokrotny zdobywca nagrody Oscara, pracuje z Tomem Cruise'em nad nowym projektem Warner Bros. i Legendary Entertainment. Film ma opowiadać historię najpotężniejszego człowieka na świecie, który wyrusza na szaloną misję, aby udowodnić, że jest zbawicielem ludzkości, zanim wywołana przez niego katastrofa zrujnuje wszystko. Jeśli ta fabuła Was jeszcze nie zaintrygowała, przyjrzyjcie się gwiazdorskiej obsadzie filmu. Wśród nich są aktorzy nominowani do nagród Oscara oraz Emmy, a także kojarzeni z hitów takich jak Anatomia upadku czy Mów do mnie!.

Nowy projekt Toma Cruise'a - obsada

Jesse Plemons

Niedawno Jesse Plemons pojawił się w Civil War, a na festiwalu w Cannes otrzymał nagrodę dla Najlepszego aktora za występ w Rodzajach życzliwości. Film wejdzie do polskich kin już we wrześniu. John Goodman wystąpił w ponad stu odcinkach The Connors, a także wygrał nagrodę Emmy za rolę w serialu Studio 60. Z kolei Michael Stuhlbarg otrzymał dwie nominacje do tej nagrody za Lekomanię oraz The Looming Tower. Mogliśmy go również zobaczyć w Doktorze Strange'u 2 i Do ostatniej kości.

Riz Ahmed jest zdobywcą nagrody Oscara za Długie pożegnanie, a także mogliśmy go zobaczyć w historii Łotr 1 osadzonej w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Sophie Wilde zasłynęła ze swojej roli głównej w horrorze Mów do mnie! oraz serialu Netflixa Wszystko, teraz. Sandra Hüller zachwyciła swoją rolą w Anatomii upadku, otrzymując wiele nominacji do nagród Oscara, Złotego Globu oraz Cesara.