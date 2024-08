Tom Cruise zamknie Igrzyska Olimpijskie! Co szykuje aktor?

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Tom Cruise był obecny na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich oraz obserwował niektóre konkurencje, co już mogło sugerować, że szykuje się do swojego własnego występu. Jak donosi Deadline, aktor pojawi się - dosłownie - po przekazaniu flagi olimpijskiej Los Angeles, miasta będącego gospodarzem tego wydarzenia w 2028 roku.

Choć szczegóły ceremonii zamknięcia i planowanej przez Toma Cruise'a sztuczki pozostają tajemnicą, mówi się o "hollywoodzkim, odważnym triku". Ponieważ aktor słynie z samodzielnego podejmowania się kaskaderki, niewykluczone jest, że i tym razem poradzi sobie bez dublera.

NBC Sports odmówiło komentarza w sprawie faktycznego zaangażowania aktora w ceremonię zamknięcia, która odbędzie się 11 sierpnia.

Paramount

Mission: Impossible 8 - co wiadomo?

Kolejna odsłona serii Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2 to jeden z nadchodzących projektów Toma Cruise'a. Na ten moment nowy tytuł filmu pozostaje tajemnicą. Co więcej, aktor ma być pochłonięty pracą z reżyserem Christopherem McQuarriem na planie filmowym. Wspólnie robią co w swojej mocy, aby film mógł zadebiutować w maju 2025 roku zgodnie z planem.