Bad Robot J.J.Abramsa negocjuje z Warner Bros. Będzie nowa umowa

fot. YouTube

Reklama

Bad Robot to firma, która zajmuje się produkcją filmów i seriali. Wyprodukowała m.in. serial Agentka o stu twarzach, Westworld czy filmy z serii Star Trek (2009), trzy części Mission: Impossible czy dwa filmy z serii Gwiezdne Wojny. Została założona w 1999 roku przez Bryana Burka oraz J.J. Abramsa. Początkowo była częścią Touchstone Television, ale po wygaśnięciu w 2006 roku kontraktu z ABC, dla którego produkowała serial Zagubieni, nawiązano współpracę z Paramount Pictures oraz Warner Bros. Television.

Według informacji Deadline umowa Bad Robot z Warner Bros. Television zostanie przedłużona na kolejne lata. Obecnie trwają zaawansowane negocjacje.

Należy przypomnieć, że dwa lata wcześniej współpraca między studiami została mocno zachwiana, gdy w 2022 roku doszło do fuzji Warner Bros. i Discovery, a HBO zrezygnowało z produkcji ambitnego i drogiego dramatu science fiction pt. Demimonde od Abramsa. Zmiany w konglomeracie wpłynęły również na inne seriale Bad Robot, które pomimo tego, że dostały zielono światło to nie zostały zrealizowane dla serwisu streamingowego Max. Mowa tu o The Shining Overlook oraz animacji Batman: Mroczny Mściciel, którą przejął Amazon Prime Video, a pierwszy sezon miał premierę na początku sierpnia.

fot. Bad Robot

Pomimo zawirowań Bad Robot nie zerwał 5-letniej umowy z Warner Bros., opiewającej na kwotę 250 milionów dolarów, którą podpisano w 2019 roku. W tym czasie firma Abramsa wyprodukowała np. serial Uznany za niewinnego dla Apple TV+ oraz kilka dokumentów, w tym Elizabeth Taylor: Zaginione taśmy, który jest dostępny na platformie Max.

Rynek medialny oraz telewizja bardzo zmieniła się w ciągu ostatni 5-ciu lat. Produkcja filmów i seriali podrożała, a pandemia wpłynęła na koszty realizacji oraz masowe zwolnienia pracowników. Prawdopodobnie nowy kontrakt nie będzie taki sam, jak ten z 2019 roku.

Obecnie studio Bad Robot przygotowuje serial Speed ​​Racer dla Apple TV+. Niebawem będzie mieć premierę też serial dramatyczny Duster, który zadebiutuje na Max. Ponadto firma ma wiele projektów w fazie rozwoju, a pierwszym filmem w ramach nowej umowy z Warner Bros. będzie Flowervale Street, który zostanie wydany w 2025 roku.