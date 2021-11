Niezniszczalni 4 - 50 Cent i czołg. Nowe zdjęcia z planu

materiały prasowe

Trwają prace na planie filmu Niezniszczalni 4, który tylko połowicznie jest czwartą częścią, bo według wszelkich informacji częściowo to spin-off skupiający się bardziej na postaci Lee Christmasa (Jason Statham). To też wyjaśnia, dlaczego nie zebrano więcej legend gatunku, jak w poprzednich częściach. A wiele doniesień sugerowało, że prace nad rzeczową kontynuacją, nie spin-offem, wciąż trwają niezależnie. Jednym z aktorów w tej części jest 50 Cent i to on opublikował fotki z czołgiem. Zobaczcie sami.

Niezniszczalni 4 - zdjęcia z planu

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 50 Cent (@50cent)

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 50 Cent (@50cent)

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez 50 Cent (@50cent)





W obsadzie są także Sylvester stallone, Tony Jaa, Iko Uwais, Dolph Lundgren, Andy Garcia i Megan Fox. Za kamerą stoi Scott Waugh, znany z Need for Speed.

Niezniszczalni 4 (wciąż tytuł roboczy) - premiera w 2022 roku.