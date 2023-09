Niezniszczalni 4 - Jason Statham vs Iko Uwais. Fragment walki

fot. Monolith Films

Reklama

W filmie Niezniszczalni 4 Jason Statham powraca do swojej roli z poprzednich części. Natomiast gwiazda kina kopanego, Iko Uwais wciela się w jednego z czarnych charakterów. Ten aktor z Indonezji to przede wszystkim dwa genialne filmy kina akcji Raid oraz The Raid 2: Infiltracja. Zobaczcie, jak prezentuje się ich pojedynek:

Niezniszczalni 4 - fragment

Niezniszczalni 4 - opis fabuły

Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Barney Ross i jego niezniszczalna ekipa wkraczają do akcji, by zapobiec wojnie Rosji z USA.

Niezniszczalni 4

Niezniszczalni 4 - premiera w kinach odbędzie się 22 września.