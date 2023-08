Niezniszczalni 4 - kategoria wiekowa ustalona. Czy będzie krwawo?

fot. materiały prasowe

Jaka kategoria wiekowa filmu Niezniszczalni 4? Będzie to film skierowany do dorosłych widzów. Ma on kategorię wiekową R, czyli nie jest on wskazany dla osób poniżej 17 roku życia. W opisie organizacji MPAA przyznającej kategorie wiekowe czytamy: obrazowa, krwawa przemoc przez cały film, wulgarny język i treści seksualne.

Niezniszczalni 4 - kategoria wiekowa

Jest to ważny powrót do korzeni dla serii, która przy krytykowanej trójce miała niższą kategorię wiekową i nikomu się to nie podobało. Sylvester Stallone obiecywał, że nigdy już tego błędu nie powtórzą i dotrzymał słowa.

Niezniszczalni 4 - opis fabuły

Stara gwardia twardzieli powraca w towarzystwie młodszego pokolenia gwiazd kina akcji, by ocalić świat przed trzecią wojną światową. W ręce terrorystów wpada broń masowej zagłady o mocy zdolnej zniszczyć całą planetę. Barney Ross i jego niezniszczalna ekipa wkraczają do akcji, by zapobiec wojnie Rosji z USA.

W obsadzie znajdują się m.in. Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran i Andy Garcia. To będzie ostatnia odsłona, w której wystąpi Sylvester Stallone w roli Barneya Rossa.

Niezniszczalni 4 - premiera 29 września w polskich kinach. Nie wiadomo, czy przez strajk aktorów nie ulegnie ona przesunięciu.