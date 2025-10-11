Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Niezwyciężony - zwiastun i data premiery 4. sezonu. To najsilniejszy złoczyńca do tej pory

Niezwyciężony to jeden z najpopularniejszych seriali animowanych ostatnich lat, szczególnie jeśli patrzeć na tematykę superbohaterów. Czy poziom się utrzyma w 4. sezonie? Sprawdźcie zwiastun i oceńcie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Prime video 
zwiastun lee pace niezwyciężony
Niezwyciężony fot. Prime Video
Reklama

Przez pierwsze trzy sezony Niezwyciężony odnosił spore sukcesy na platformie Prime Video. Adaptacja komiksu Roberta Kirkmana przypadła do gustu publiczności, która oczekiwała dojrzałego, brutalnego i krwawego spektaklu, a gwiazdorska obsada z ogromem hollywoodzkich nazwisk była wisienką na torcie. Jeszcze przed premierą 4. sezonu serial otrzymał zielone światło na piątą serię. Teraz nadeszła pora na zobaczenie kolejnego rozdziału historii Marka, na którego drodze stanie jeszcze potężniejszy złoczyńca niż poprzednio.

Daredevil: Odrodzenie związany ze Spider-Manem 4. Producent Marvela oficjalnie wyjaśnia

Niezwyciężony - zwiastun 4. sezonu

Na New York Comic-Con zadebiutował pierwszy zwiastun 4. sezonu Niezwyciężonego. W nim też pojawi się przerażający i przepotężny Thragg z komiksów, któremu głosu użyczył Lee Pace (Fundacja). Premiera została zapowiedziana na marzec 2026 roku.

Tak prezentuje się Thragg w pełnej okazałości:

Niezwyciężony - obsada 4. sezonu

W obsadzie znajduje się: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Seth Rogen, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Lee Pace, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Rhys, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ross Marquand, Khary Payton, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah, Mark Hamill oraz Melise Jow.

Niezwyciężony - ranking najpotężniejszych postaci z animacji

61. Rick Sheridan

arrow-left
61. Rick Sheridan
arrow-right

Źródło: deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Prime video 
zwiastun lee pace niezwyciężony
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2021
Niezwyciężony
Niezwyciężony Animowany
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Pszczelarz
-

Pszczelarz 2 będzie mieć świetne walki. Zobaczcie prace choreografów

2 The Knick
-

Najbardziej niedocenione seriale w historii. O tych perełkach powinni mówić wszyscy!

3 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Daredevil: Odrodzenie związany ze Spider-Manem 4. Producent Marvela oficjalnie wyjaśnia

4 Wonder Man
-

Teaser serialu Wonder Man jak hit Studio. Marvel komentuje satyrę o kinie i superbohaterach!

5 Deadpool (Ryan Reynolds)
-

James Gunn chciał Deadpoola w Peacemakerze! Rozmawiał o tym z Ryanem Reynoldsem

6 Chirurdzy
-
Spoilery

Chirurdzy – ta śmierć była dla Shondy Rhimes najbardziej bolesna

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e02

My Hero Academia

s21e11

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e200

Anderson Cooper 360

s2025e40

Firing Line with Margaret Hoover

s02e08

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e07

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s07e16

Niewyjaśnione tajemnice świata

s02e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lennie James
Lennie James

ur. 1965, kończy 60 lat

Claudia Black
Claudia Black

ur. 1972, kończy 53 lat

Stephen Moyer
Stephen Moyer

ur. 1969, kończy 56 lat

Matt Bomer
Matt Bomer

ur. 1977, kończy 48 lat

Sean Patrick Flanery
Sean Patrick Flanery

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV