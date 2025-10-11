Niezwyciężony - zwiastun i data premiery 4. sezonu. To najsilniejszy złoczyńca do tej pory

fot. Prime Video

Przez pierwsze trzy sezony Niezwyciężony odnosił spore sukcesy na platformie Prime Video. Adaptacja komiksu Roberta Kirkmana przypadła do gustu publiczności, która oczekiwała dojrzałego, brutalnego i krwawego spektaklu, a gwiazdorska obsada z ogromem hollywoodzkich nazwisk była wisienką na torcie. Jeszcze przed premierą 4. sezonu serial otrzymał zielone światło na piątą serię. Teraz nadeszła pora na zobaczenie kolejnego rozdziału historii Marka, na którego drodze stanie jeszcze potężniejszy złoczyńca niż poprzednio.

Niezwyciężony - zwiastun 4. sezonu

Na New York Comic-Con zadebiutował pierwszy zwiastun 4. sezonu Niezwyciężonego. W nim też pojawi się przerażający i przepotężny Thragg z komiksów, któremu głosu użyczył Lee Pace (Fundacja). Premiera została zapowiedziana na marzec 2026 roku.

Tak prezentuje się Thragg w pełnej okazałości:

Niezwyciężony - obsada 4. sezonu

W obsadzie znajduje się: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Seth Rogen, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Lee Pace, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Rhys, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ross Marquand, Khary Payton, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah, Mark Hamill oraz Melise Jow.

