Daredevil: Odrodzenie związany ze Spider-Manem 4. Producent Marvela oficjalnie wyjaśnia
Daredevil: Odrodzenie oraz Spider-Man 4 to dwie produkcje MCU osadzone w Nowym Jorku. W plotkach mówiono o powiązaniach między nimi, a teraz szef Marvel Television oficjalnie je potwierdził i wyjaśnił, jak to działa.
Brad Winderbaum, szef Marvel Television, czyli producent z ramienia studia, który nadzoruje realizację wszystkich seriali, oficjalnie potwierdził, że serial Daredevil: Odrodzenie będzie w drugim sezonie związany z filmem Spider-Man 4. Jak to ma działać? Oczywiście jego wyjaśnienia nie zawierają fabularnych spoilerów!
Wonder Man - zwiastun serialu Marvela
Daredevil: Odrodzenie i Spider-Man 4 - powiązanie
Tak wyjaśnia to producent podczas NYCC:
Drugi sezon serialu Daredevil: Odrodzenie pojawi się najpierw na ekranach, więc spekuluje się, że wydarzenia mogą być odczuwalne w Spider-Manie 4. Zwłaszcza że Punisher ma dużą rolę w obu projektach, więc powiązanie fabularne może być ściśle z nim związane, a nie z samym Pajączkiem, który - przez określone zasady współpracy Marvela z Sony - nie może się pojawić w serialu.
Daredevil: Odrodzenie - premiera drugiego sezonu w Disney+ w marcu 2026 roku. Spider-Man 4 - w kinach w lipcu 2026 roku.
Źródło: EW.com
