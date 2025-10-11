Daredevil: Odrodzenie związany ze Spider-Manem 4. Producent Marvela oficjalnie wyjaśnia

fot. Entertainment Weekly

Reklama

Brad Winderbaum, szef Marvel Television, czyli producent z ramienia studia, który nadzoruje realizację wszystkich seriali, oficjalnie potwierdził, że serial Daredevil: Odrodzenie będzie w drugim sezonie związany z filmem Spider-Man 4. Jak to ma działać? Oczywiście jego wyjaśnienia nie zawierają fabularnych spoilerów!

Wonder Man - zwiastun serialu Marvela

Daredevil: Odrodzenie i Spider-Man 4 - powiązanie

Tak wyjaśnia to producent podczas NYCC:

- Jesteśmy w ciągłym kontakcie z ekipą tworzącą Spider-Man: Całkiem nowy dzień, aby mieć pewność, że jest spójność fabularna. Nie chcemy niczego spoilerować, ale obie historie istnieją w tym samym świecie i są ważne. Razem jesteśmy w jednym uniwersum. Powiedziałbym, że komiksy o Daredevilu czy Punisherze pokazały Nowy Jork w zupełnie innym tonie niż te o Spider-Manie, ale wszystkie rozgrywały się w tym samym uniwersum. U nas jest podobnie. Wszystko jest związane, a wpływ wydarzeń jest odczuwalny, ale jednocześnie opowiadamy inne historie.

Marvel/Sony

Drugi sezon serialu Daredevil: Odrodzenie pojawi się najpierw na ekranach, więc spekuluje się, że wydarzenia mogą być odczuwalne w Spider-Manie 4. Zwłaszcza że Punisher ma dużą rolę w obu projektach, więc powiązanie fabularne może być ściśle z nim związane, a nie z samym Pajączkiem, który - przez określone zasady współpracy Marvela z Sony - nie może się pojawić w serialu.

Daredevil: Odrodzenie - premiera drugiego sezonu w Disney+ w marcu 2026 roku. Spider-Man 4 - w kinach w lipcu 2026 roku.