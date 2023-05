Niezwykły aparat we współpracy z AI tworzy obrazy na podstawie danych lokalizacyjnych

fot. bjoernkarmann.dk

Paragraphica to wyjątkowe dzieło Bjørna Karmanna. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest brak obiektywu – nie jest on potrzebny do uchwycenia sceny. Zamiast tego, aparat korzysta z otwartych API, aby zbierać informacje o swojej lokalizacji, w tym adres, pobliskie miejsca, godzinę i nawet pogodę. Zebrane dane są następnie przekształcane w szczegółowy opis sceny, który można dostosować za pomocą trzech pokręteł znajdujących się na aparacie.

https://twitter.com/BjoernKarmann/status/1663496103998750721

Lewy pokrętło jest analogiczne do ogniskowej w aparacie optycznym, ale kontroluje, jak blisko lub daleko od obecnej lokalizacji aparat szuka danych. Środkowe pokrętło to źródło szumu dla procesu dyfuzji obrazu przez AI. Trzecie pokrętło, na wzór aparatu, reguluje przysłonę – ostrość lub rozmycie końcowego obrazu. W tym kontekście kontroluje, jak ściśle lub luźno AI podąża za opisem podczas tworzenia końcowego obrazu.

fot. bjoernkarmann.dk

Paragraphica istnieje zarówno jako fizyczny prototyp, jak i wirtualny aparat, z którym można zapoznać się online. Wersja fizyczna jest oparta na Raspberry Pi 4, z dodatkowymi elementami takimi jak wyświetlacz dotykowy, wydrukowana w 3D obudowa i inne niestandardowe elementy elektroniczne. A jeżeli zastanawiacie się do czego służy rozgałęziony element umieszczony w miejscu tradycyjnego obiektywu, to symbolizuje on ryjek pewnego kreta – Gwiazdonosa amerykańskiego, który nie potrzebuje światłą, aby być skutecznym myśliwym.

Karmann użył Noodl do zbudowania aplikacji internetowej, która służy jako pomost między aparatem a różnymi API do zbierania danych o lokalizacji. Do pisania kodu użył Pythona, a Stable Diffusion zarządza tworzeniem obrazu. Karmann zauważa, że wynikowe zdjęcia nigdy nie wyglądają dokładnie tak, jak rzeczywiste otoczenie, ale w niewiarygodny sposób oddają niektóre nastroje i emocje.

Paragraphica

Ze względu na ogromny ruchu na stronie Karmanna, nie zawsze da się jednak doświadczyć wirtualnej wersji tego nowego narzędzia fotograficznego.