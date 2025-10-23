Reklama
Q na tropie zbrodni. Czy dorówna Jamesowi Bondowi? Premiera Cząstki strachu

Q. Cząstka strachu ma dzisiaj premierę: to powieść dla miłośników uniwersum Jamesa Bonda, ale też tych, którzy cenią dobrą sensację.
Tymoteusz Wronka
Q to postać znana m.in. z filmów o Jamesie Bondzie, w których zajmował się przygotowywaniem supergadżetów dla agenta 007. Nie byłą to postać pierwszoplanowa, ale zapadała w pamięć. We właśnie wydanej powieści będzie jednak grała pierwsze skrzypce.

U podstaw fabuły książki Q. Cząstka strachu leży śmierć naukowca i przedsiębiorcy specjalizującego się w komputerach kwantowych. Był on przyjacielem Q z dzieciństwa. Po jego śmierci Q, niedawno zwolniony ze służby, otrzymuje od niego zakodowaną wiadomość i zaczyna podejrzewać, że nie był to wypadek. Postanawia przeprowadzić własne śledztwo, zagłębiając się w przeszłość, ale też musi stawić czoła nowym zagrożeniom. 

Powieść Vaseema Khana ukazała się dzisiaj nakładem wydawnictwa Skarpa Warszawska. Książka liczy 448 stron.

Q. Cząstka strachu - opis i okładka

Q. Cząstka strachuŹródło: Skarpa Warszawska

Q – znany również jako major Boothroyd – zostaje niespodziewanie odsunięty od pracy w brytyjskim wywiadzie, gdzie zajmował się rozwojem technologii dla agentów MI6. Postanawia zatem powrócić do swojego sennego rodzinnego miasteczka by odpocząć po służbie.

Jego przyjaciel z dzieciństwa – znany informatyk kwantowy Peter Napier – ginie w dziwnych okolicznościach, pozostawiając po sobie tajemniczą notatkę. Q czyje się zobowiązany do zbadania sprawy i wkrótce odkrywa, że przełomowe odkrycia Napiera mogły przyciągnąć złowrogie siły...

Czy Q zdoła rozszyfrować prawdę o śmierci przyjaciela, nawet gdy zbliża się niebezpieczeństwo?

Źródło: Skarpa Warszawska

Powiązane książki
Powiązane osoby

