Variety informuje, iż powstaje kontynuacja filmu Mitchellowie kontra maszyny z 2021 roku. Oryginalnie produkcja miała mieć premierę w ramach Sony Pictures w 2020 roku, ale z powodu pandemii koronawirusa premiera została przesunięta o rok, a Netflix wykupił prawa do filmu za 100 mln dolarów. Przy kontynuacji Netflix i Sony będą współpracować w ramach licencji, co oznacza, że sequel również zadebiutuje na platformie streamingowej, ale wyprodukuje go Sony Pictures Animation.

Reżyserii Mitchellowie kontra maszyny 2 podjął się Guillermo Martinez - to on wymyślił scenariusz pierwszej części. Będzie to dla niego debiut reżyserski. Nie podejmie się tego wyzwania sam, ponieważ pomoże mu JP Sans - współreżyser animowanego Pan Wilk i Spółka 2. Siostry Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin napiszą scenariusz. Prace nad filmem ruszą w 2026 roku.

Producentami są z kolei Phil Lord oraz Christopher Miller, a także Kurt Albrecht z ramienia Sony i Mike Rianda, który reżyserował i pisał scenariusz do jedynki.

O czym była pierwsza część?

Film skupia się na Katie Mitchell, która lada moment ma wyruszyć na studia. Wcześniej jednak musi przetrwać... wypad na wycieczkę z rodzicami i bratem. Ojciec (Rick) nie potrafi pogodzić się z utratą dobrych kontaktów z ukochaną córką, stara się więc wzbudzić w niej stare emocje. Sytuacja rozpędza się, gdy podczas podróży bohaterów rozpoczyna się powstanie... robotów. Rodzina Mitchellów zostanie wystawiona na próbę i będzie musiała walczyć nie tylko o swoją miłość, ale również o cały świat.

