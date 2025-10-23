Materialiści już niedługo w HBO Max. Kiedy premiera?
Po halloweenowej grozie października nastanie też listopada, a wraz z nim pojawi się okazja na obejrzenie niepozornej komedii romantycznej z jednymi z największych gwiazd Hollywood ostatnich lat. Materialiści już niebawem pojawią się na HBO Max. Kiedy dokładnie?
Materialiści debiutowali latem 2025 roku, konkretnie 13 czerwca, w kinach na całym świecie. Produkcja z Pedro Pascalem, Chrisem Evansem i Dakotą Johnson w rolach głównych otrzymała dobre oceny w serwisie Rotten Tomatoes - 78% pozytywnych opinii od krytyków i 66% od widowni. Film kosztował tylko 20 mln dolarów, a udało mu się zarobić 108.9 mln w globalnym box office, co jest niezłym wynikiem. Jakiś czas temu debiutował w serwisach VOD i był dostępny do zakupu oraz wypożyczenia.
Film będzie oficjalnie dostępny w ramach abonamentu HBO Max od 7 listopada 2025 roku. Jeśli nie jesteście przekonani, to poniżej przypominamy zwiastun:
Materialiści - co wiadomo o filmie?
W filmie Materialiści główne role grają Dakota Johnson, Chris Evans i Pedro Pascal. Johnson wciela się w postać Lucy – odnoszącej sukcesy nowojorskiej swatki, która staje przed trudnym wyborem między dwoma mężczyznami. Jeden z nich to zamożny i niemalże perfekcyjny kandydat (Pedro Pascal), którego Lucy określa mianem „jednorożca” – osoby z pogranicza marzeń i rzeczywistości. Drugi to jej były chłopak (Chris Evans), niedoszły aktor pracujący jako kelner, którego ponownie spotyka po latach.
Produkcją filmu zajęli się Christine Vachon i Pam Koffler z Killer Films oraz David Hinojosa z 2AM, a Celine Song pełni również funkcję producentki.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1998, kończy 27 lat
ur. 1959, kończy 66 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1986, kończy 39 lat