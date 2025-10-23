Reklama
Materialiści już niedługo w HBO Max. Kiedy premiera?

Po halloweenowej grozie października nastanie też listopada, a wraz z nim pojawi się okazja na obejrzenie niepozornej komedii romantycznej z jednymi z największych gwiazd Hollywood ostatnich lat. Materialiści już niebawem pojawią się na HBO Max. Kiedy dokładnie?
Wiktor Stochmal
Tagi:  pedro pascal 
hbo max online Materialiści dakota johnson chris evans
57. Materialiści – 80% fot. A24
Materialiści debiutowali latem 2025 roku, konkretnie 13 czerwca, w kinach na całym świecie. Produkcja z Pedro Pascalem, Chrisem Evansem i Dakotą Johnson w rolach głównych otrzymała dobre oceny w serwisie Rotten Tomatoes - 78% pozytywnych opinii od krytyków i 66% od widowni. Film kosztował tylko 20 mln dolarów, a udało mu się zarobić 108.9 mln w globalnym box office, co jest niezłym wynikiem. Jakiś czas temu debiutował w serwisach VOD i był dostępny do zakupu oraz wypożyczenia.

Film będzie oficjalnie dostępny w ramach abonamentu HBO Max od 7 listopada 2025 roku. Jeśli nie jesteście przekonani, to poniżej przypominamy zwiastun:

Materialiści - co wiadomo o filmie?

W filmie Materialiści główne role grają Dakota Johnson, Chris Evans i Pedro Pascal. Johnson wciela się w postać Lucy – odnoszącej sukcesy nowojorskiej swatki, która staje przed trudnym wyborem między dwoma mężczyznami. Jeden z nich to zamożny i niemalże perfekcyjny kandydat (Pedro Pascal), którego Lucy określa mianem „jednorożca” – osoby z pogranicza marzeń i rzeczywistości. Drugi to jej były chłopak (Chris Evans), niedoszły aktor pracujący jako kelner, którego ponownie spotyka po latach.

Produkcją filmu zajęli się Christine Vachon i Pam Koffler z Killer Films oraz David Hinojosa z 2AM, a Celine Song pełni również funkcję producentki.

Źródło: deadline.com

