Zdjęcia z 2. sezonu romantycznej komedii Nikt tego nie chce. Jest data premiery!

We wrześniu 2024 roku romantyczny serial komediowy Nikt tego nie chce okazał się hitem na Netflix. Widzowie pokochali historię agnostycznej autorki podcastów o seksie, która unika zobowiązań, oraz przystojnego rabina po przejściach. W pierwszym sezonie ich miłość okazała się silniejsza niż wszystkie przeszkody, które próbowały ich rozdzielić. A już jesienią bohaterowie powrócą w pełni gotowi połączyć swoje życie – i bliskich – w całość. W 2. sezonie przekonamy się, że różnice wciąż istnieją i nie można ich ignorować.

Nikt tego nie chce powróci z nową serią 23 października na Netflix. Sezon będzie liczyć dziesięć 30-minutowych odcinków. Do swoich ról powrócili Kristen Bell i Adam Brody. W obsadzie są również Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn, Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Emily Arlook, Sherry Cola i Shiloh Berman. W gościnnych rolach występują Leighton Meester, Miles Fowler, Alex Karpovsky i Arian Moayed.

Poniżej możecie zobaczyć nowe zdjęcia z 2. sezonu Nikt tego nie chce, którego twórczynią jest Erin Foster, pełniąca również funkcję producentki wykonawczej wraz ze Stevenem Levitanem, Kristen Bell, Sarą Foster, Danielle Stokdyk, Jeffem Mortonem, Brusem Erikiem Kaplanem, Jenni Konner i Norą Silver.

Nikt tego nie chce - zdjęcia z 2. sezonu