Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Zdjęcia z 2. sezonu romantycznej komedii Nikt tego nie chce. Jest data premiery!

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z nowego sezonu Nikt tego nie chce od Netflixa. Do swoich ról powrócili Kristen Bell i Adam Brody.​ Premiera jesienią tego roku.
Reklama
placeholder

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z nowego sezonu Nikt tego nie chce od Netflixa. Do swoich ról powrócili Kristen Bell i Adam Brody.​ Premiera jesienią tego roku.
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  nikt tego nie chce 
2. sezon zdjęcia netflix
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  nikt tego nie chce 
2. sezon zdjęcia netflix
Nikt tego nie chce - 2. sezon fot. Netflix
Reklama

We wrześniu 2024 roku romantyczny serial komediowy Nikt tego nie chce okazał się hitem na Netflix. Widzowie pokochali historię agnostycznej autorki podcastów o seksie, która unika zobowiązań, oraz przystojnego rabina po przejściach. W pierwszym sezonie ich miłość okazała się silniejsza niż wszystkie przeszkody, które próbowały ich rozdzielić. A już jesienią bohaterowie powrócą w pełni gotowi połączyć swoje życie – i bliskich – w całość. W 2. sezonie przekonamy się, że różnice wciąż istnieją i nie można ich ignorować.

Czytaj więcej: Pierwsze zdjęcia supków z Vought Rising. Soldier Boy w nowym kostiumie!

Nikt tego nie chce powróci z nową serią 23 października na Netflix. Sezon będzie liczyć dziesięć 30-minutowych odcinków. Do swoich ról powrócili Kristen Bell i Adam Brody. W obsadzie są również Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn, Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Emily Arlook, Sherry Cola i Shiloh Berman. W gościnnych rolach występują Leighton Meester, Miles Fowler, Alex Karpovsky i Arian Moayed.

Poniżej możecie zobaczyć nowe zdjęcia z 2. sezonu Nikt tego nie chce, którego twórczynią jest Erin Foster, pełniąca również funkcję producentki wykonawczej wraz ze Stevenem Levitanem, Kristen Bell, Sarą Foster, Danielle Stokdyk, Jeffem Mortonem, Brusem Erikiem Kaplanem, Jenni Konner i Norą Silver.

Nikt tego nie chce - zdjęcia z 2. sezonu

Nikt tego nie chce - 2. sezon

arrow-left
Nikt tego nie chce - 2. sezon
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: Deadline

Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,8

2024
Nikt tego nie chce
Oglądaj TERAZ Nikt tego nie chce Komedia

Najnowsze

1 Isla Johnston jako młoda Beth Harmon w serialu Gambit królowej
-

Twórca Elvisa znalazł swoją Joannę d'Arc. Świętą może zagrać aktorka z Gambitu królowej

2 Wiedźmin: sezon 4
-
Plotka

Wiedźmin – kultowa bitwa z książek w 5. sezonie? Pojawiły się tropy

3 LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past
-

Szalony zwiastun kontynuacji LEGO Star Wars: Odbuduj Galaktykę. Ogromny Chewbacca i nowy złoczyńca

4 Czerwona Sonja bikini
-

Czerwona Sonja - nowy klip i zbroja bikini w pełnej chwale. Widzowie i krytycy podzieleni

5 Nikt 2
-

Bob Odenkirk o Nikt 3. Czy ma siłę na kolejny film?

6 Burmistrz Kingstown (Mayor of Kingstown) - 4. sezon
-

Nowe zdjęcia z 4. sezonu Mayor of Kingstown z Jeremym Rennerem. Kiedy światowa premiera?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e157

Moda na sukces

s12e06

Okrutni jajcarze

s15e22

Bob’s Burgers

s08e12

Ekipa z New Jersey

s58e21

s27e16

Big Brother (US)

s21e04

Misja Moda

s2025e160

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ben Affleck
Ben Affleck

ur. 1972, kończy 53 lat

Emily Kinney
Emily Kinney

ur. 1985, kończy 40 lat

Jacek Koman
Jacek Koman

ur. 1956, kończy 69 lat

Natasha Henstridge
Natasha Henstridge

ur. 1974, kończy 51 lat

David Zayas
David Zayas

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV