To dobry czas dla fanów The Boys, ponieważ pojawia się coraz więcej informacji z tego uniwersum. Na początku lipca zakończyły się zdjęcia do finałowego sezonu flagowego serialu, a za miesiąc będzie mieć premierę 2. seria Pokolenia V. Teraz ogłoszono, że w tym miesiącu rozpoczną się prace na planie spin-offu The Boys, czyli Vought Rising. Z tej okazji zaprezentowano głównych bohaterów w nowych kostiumach.

Vought Rising - nowi supkowie w kostiumach

Przypomnijmy, że Vought Rising jest prequelem The Boys. Opowie o tym, jak rozwijała się korporacja Vought International. Historia będzie koncentrować się na zagadce morderstwa, które wydarzyło się w latach 50. ubiegłego wieku.

W głównej roli występuje Jensen Ackles, który powrócił do roli Soldier Boya. W obsadzie są również aktorzy, którzy wcielą się w innych supków: Mason Dye jako Bombsight, Will Hochman jako Torpedo i Elizabeth Posey jako Private Angel. To ich widzimy na pierwszych zdjęciach z serialu. Warto zauważyć, że Soldier Boy ma dodatkowo płaszcz. Za projekt odpowiada Laura Jean Shannon i jej zespół. Eric Kripke, showrunner serialu, przyznał, że genialnie wpleciono w te stroje detale z danej epoki, aby pokazać, że superbohaterowie początkowo służyli w armii podczas II wojny światowej. Zobaczcie poniżej.

Choć szczegóły nowych postaci są trzymane w tajemnicy to z serialu wiemy, że Bombsight (Mason Dye) jest trzecim najstarszym supkiem w historii, który żył w latach 50. Według niektórych źródeł postać najpierw pojawi się w serialu The Boys. Ponadto w Vought Rising pojawi się postać supka Flyboya, który ma zadebiutować w 5. sezonie flagowego serialu, aby następnie odegrać większą rolę w tej produkcji.

Przypomnijmy, że do swojej roli powróci również Aya Cash, która ponownie wcieli się w Stormfront. W obsadzie są także: Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri i Brian J. Smith.

