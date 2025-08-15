Przeczytaj w weekend
Pierwsze zdjęcia supków z Vought Rising. Soldier Boy w nowym kostiumie!

Produkcja spin-offu The Boys wystartuje lada dzień, dlatego w mediach społecznościowych pokazano, jak prezentują się nowi superbohaterowie z tego uniwersum. Poznajcie Bombsight, Torpedo i Private Angel, którzy pojawią się w Vought Rising.
Produkcja spin-offu The Boys wystartuje lada dzień, dlatego w mediach społecznościowych pokazano, jak prezentują się nowi superbohaterowie z tego uniwersum. Poznajcie Bombsight, Torpedo i Private Angel, którzy pojawią się w Vought Rising.
Vought Rising fot. Prime Video
To dobry czas dla fanów The Boys, ponieważ pojawia się coraz więcej informacji z tego uniwersum. Na początku lipca zakończyły się zdjęcia do finałowego sezonu flagowego serialu, a za miesiąc będzie mieć premierę 2. seria Pokolenia V. Teraz ogłoszono, że w tym miesiącu rozpoczną się prace na planie spin-offu The Boys, czyli Vought Rising. Z tej okazji zaprezentowano głównych bohaterów w nowych kostiumach.

Czytaj więcej: Soldier Boy będzie inny w spin-offie The Boys. Jensen Ackles zdradza szczegóły

Vought Rising - nowi supkowie w kostiumach

Przypomnijmy, że Vought Rising jest prequelem The Boys. Opowie o tym, jak rozwijała się korporacja Vought International. Historia będzie koncentrować się na zagadce morderstwa, które wydarzyło się w latach 50. ubiegłego wieku. 

W głównej roli występuje Jensen Ackles, który powrócił do roli Soldier Boya. W obsadzie są również aktorzy, którzy wcielą się w innych supków: Mason Dye jako Bombsight, Will Hochman jako Torpedo i Elizabeth Posey jako Private Angel. To ich widzimy na pierwszych zdjęciach z serialu. Warto zauważyć, że Soldier Boy ma dodatkowo płaszcz. Za projekt odpowiada Laura Jean Shannon i jej zespół. Eric Kripke, showrunner serialu, przyznał, że genialnie wpleciono w te stroje detale z danej epoki, aby pokazać, że superbohaterowie początkowo służyli w armii podczas II wojny światowej. Zobaczcie poniżej.

Vought Rising

arrow-left
Vought Rising
fot. Prime Video
arrow-right

Choć szczegóły nowych postaci są trzymane w tajemnicy to z serialu wiemy, że Bombsight (Mason Dye) jest trzecim najstarszym supkiem w historii, który żył w latach 50. Według niektórych źródeł postać najpierw pojawi się w serialu The Boys. Ponadto w Vought Rising pojawi się postać supka Flyboya, który ma zadebiutować w 5. sezonie flagowego serialu, aby następnie odegrać większą rolę w tej produkcji.

Przypomnijmy, że do swojej roli powróci również Aya Cash, która ponownie wcieli się w Stormfront. W obsadzie są także: Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri i Brian J. Smith.

The Boys - ranking najpotężniejszych postaci

Ranking stworzony według redakcji obejmuje bohaterów z trzech pierwszych sezonów The Boys oraz Pokolenia V.

arrow-left fot. Prime Video arrow-right

</figure>

 

Źródło: comicbookmovie.com

