Nina - Zoe Saldana żałuje roli Niny Simone. - Zasłużyła na więcej!

Wikimedia Commons

Nina to film biograficzny z 2016 roku, który opowiada historię czarnoskórej, znanej na całym świecie wokalistki - Niny Simone. Początkowo miała się w nią wcielić Mary J. Blige, ostatecznie zastąpiła ją jednak Zoe Saldana. Wówczas pojawiły się protesty, a castingowi sprzeciwiała się m.in. córka piosenkarki, Simone Kelly. Krytykowany był zbyt jasny kolor skóry Saldany i fakt, że nie przypominała Niny fizycznie.

W nowym wywiadzie Zoe Saldana przyznała, że żałuje wzięcia udziału w produkcji, a w rolę Simone powinna wcielić się artystka pochodzenia afrykańskiego:

Powinnam była spróbować wszystkiego i zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby w roli tej doskonałej czarnoskórej kobiety wystąpiła właśnie czarnoskóra aktorka. To we mnie wciąż narasta i jest bolesne. Wtedy myślałam, że mam na to przyzwolenie, bo sama mam ciemną skórę. Ale to była Nina Simone.

Dodała że życie Niny powinno zostać uhonorowane w każdym możliwym szczególe, bo ona sama była szczególna. Podkreśliła, że piosenkarka "zasługiwała na kogoś lepszego".

Matka Saldany pochodzi z Portoryko, a ojciec urodził się na Dominice. W trakcie przygotować do roli Simone charakteryzatorzy przyciemniali Saldanie naturalną karnację.