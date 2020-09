Nintendo Direct Mini zapowiedziane. Zobaczymy nowe gry, które trafią na Switcha

Nintendo

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie mamy co spodziewać się dużej, trwającej kilkadziesiąt minut prezentacji od Nintendo. Japońska firma ostatnio zaczęła stosować inne podejście i regularnie wypuszcza do sieci mniejsze, kilkunastominutowe materiały wideo. Kolejny zobaczymy już 17 września - to właśnie na ten dzień zaplanowano Nintendo Direct Mini, które w całości skupi się na grach od "partnerów".

Żadnych szczegółów nie zdradzono, jednak internauci mają pewne podejrzenia. Niektórzy sądzą, że poznamy datę premiery gry Doom Eternal w wydaniu na konsolkę Nintendo. Inni są przekonani, że usłyszymy coś więcej na temat jakiejś odsłony serii Monster Hunter, bo warto przypomnieć, że jakiś czas temu w sieci pojawiły się pewne plotki na ten temat.

Co faktycznie zostanie zapowiedziane? O tym przekonamy się już 17 września o godzinie 16:00. Transmisję będzie można śledzić na oficjalnym kanale Nintendo w serwisie YouTube.