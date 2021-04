Nintendo pozywa Bowsera za złamanie zabezpieczeń Switcha

Nintendo

Prezydent Nintendo of America, Doug Bowser, wystosował pozew przeciwko Gary’emu Bowserowi, liderowi grupy Team Xecuter, zarzucając mu działanie na szkodę korporacji. Hacker o nazwisku tożsamym z imieniem głównego antybohatera serii Mario został oskarżony o dystrybucję narzędzi hackerskich oraz łamanie zabezpieczeń konsoli Nintendo Switch.

O sporze między Bowserami poinformował serwis Polygon, który udostępnił opinii publicznej obszerny, kilkudziesięciostronicowy wniosek skierowany do sądu w Seattle. Według Nintendo lider Team Xecuter miał powołać do życia międzynarodową grupę piracką odpowiedzialną za sprzedaż narzędzi przystosowanych do obchodzenia systemów bezpieczeństwa zaimplementowanych w Switchu. Dzięki nim gracze mogli uruchamiać na konsolach gry pochodzące z nielegalnej dystrybucji.

Z pisma można wyczytać, że proceder łamania zabezpieczeń Nintendo trwał co najmniej od 2013 roku, kiedy to zespół Team Xecuter zajmował się sprzedażą narzędzi do piracenia Nintendo 3DS-a. Bowser już w 2020 roku znalazł się na celowniku stróżów prawa. Przed rokiem wraz z innym członkiem Team Xecuters, Maxem Louarnem, został aresztowany i oskarżony o 11 innych przestępstw.

Jeśli Nintendo dowiedzie winy oskarżonego, Bowser będzie musiał zapłacić korporacji gigantyczne odszkodowanie w wysokości 2500 dolarów za każde narzędzie hackerskie oraz 150 000 dolarów za każde naruszenie praw autorskich.