Noc dziękczynienia - reżyser opowiada o filmie. Co było inspiracją?

fot. materiały prasowe

Reklama

Noc dziękczynienia to slasher w reżyserii Eliego Rotha, który bazuje na fałszywym zwiastunie będącym częścią projektu Grindhouse. Absurdalnie krwawy i brutalny horror zebrał w serwisie Rotten Tomatoes bardzo dobre oceny od krytyków. Na ten moment jego wynik wynosi 86% ze średnią ocen 6.7/10. Film miał uroczystą premierę 14 listopada 2023 roku w historycznym kinie Vista Theatre, którego właścicielem jest Quentin Tarantino, bliski przyjaciel reżysera produkcji. Eli Roth w następujący sposób wypowiedział się o możliwości premiery swojego filmu w tak ikonicznym miejscu:

To był naprawdę istotny moment dla mnie. Quentin opowiadał o Vista od lat, potem je kupił i odnowił. Uznałem, że to poetyckie i piękne, że akurat udało się wyrobić z czasem tak, aby pierwszą premierą była tam Noc dziękczynienia. Tylko Quentin byłby w stanie coś takiego zrobić. To nie tylko przyjaciel, ale i brat, którego kocham.

Reżyser wypowiedział się również na temat inspiracji dla filmu, którymi okazały się drastyczne wideo publikowane wielokrotnie przy okazji Czarnego Piątku:

Nie wiedzieliśmy o czym ma być ta historia dopóki nie zobaczyliśmy tych wszystkich filmików z Czarnego Piątku z tratującymi się ludźmi. To wtedy pomyśleliśmy: 'O tym chcemy zrobić film'. Jest on o komercjalizacji świąt, która stała się najważniejsza przy okazji tego święta, które powinno się spędzać czas z rodziną i być wdzięcznym za wszystko co się ma. 'Och, jestem taki szczęśliwy, taki zdrowy i mam swoich przyjaciół.' Dwie godziny później i tratujesz ludzi, by zdobyć opiekacz.

Noc dziękczynienia - opis filmu

Po tragicznych zamieszkach w Czarny Piątek, zainspirowany Świętem Dziękczynienia, zabójca rozpoczyna rzeź. Za swój cel wybiera mieszkańców Plymouth w stanie Massachusetts. To miasto uznane za miejsce powstania tego święta.

Noc dziękczynienia - obsada

Do obsady filmu należą Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Nell Verlaque, Jalen Thomas Brooks, Rick Hoffman, Gina Gershon, Chris Sandiford, Tim Dillon oraz Tomaso Sanelli.

Scenariusz Thanksgiving został napisany przez Rotha i Jeffa Rendella. Za produkcję filmu odpowiadają Roth, Rendell oraz Roger Birnbaum. Funkcje producentów wykonawczych sprawują Gary Barber, Peter Oillataguerre, Greg Denny i Kate Harrison. Sony Pictures Entertainment jest studiem dystrybuującym.

Thanksgiving - premiera światowa w kinach jest zaplanowana na 17 listopada.

Noc dziękczynienia