Noc oczyszczenia: żegnaj Ameryko nie będzie finałem serii? Twórca ma nowy pomysł

Universal Pictures

Noc oczyszczenia to horror z 2013 roku. Akcja rozgrywa się w tytułową noc, kiedy w USA wszystkie zbrodnie - włącznie z morderstwem - są dozwolone i bezkarne. Na tę chwilę seria liczy 4 filmy pełnometrażowe oraz serial. Niedługo do kin zawita piąta odsłona, która wcześniej zapowiadana była jako zwieńczenie serii. Wydaje się, że nie jest to już aktualne.

Twórca scenariuszy do wszystkich części, James DeMonaco wcześniej zapowiadał, że będzie to świetne podsumowanie całej historii, ponieważ miałby to być finał. Sam jednak twórca poczuł się zaskoczony, gdy wpadł nagle na nowy pomysł...

Noc oczyszczenia: żegnaj Ameryko Między nami, naprawdę chciałem, aby [] była ostatnią częścią... aż 4 miesiące temu, kiedy obudziłem się i wpadłem na pomysł na szóstkę. Mogę odwrócić to do góry nogami i możemy kontynuować to, być może w sposób, w jaki widownia będzie zadowolona.

Oczywiście ewentualna szósta odsłona nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana. Na razie twórca ujawnia, że ma pomysł na dalsze historie. Zapewne ich powstanie będzie zależne od reakcji widzów na nadchodzącą produkcję. Ta ma zadebiutować jeszcze w 2021 roku.

źródło: materiały prasowe