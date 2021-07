Nocny agent - Shawn Ryan i Seth Gordon twórcami thrillera dla Netflixa

fot. Netflix

Netflix zdecydował się na zamówienie 10-odcinkowego serialu, za który odpowiadać będzie Sony Pictures Television Studios. Ma on powstać dzięki współpracy Shawna Ryana oraz Setha Gordona, który będzie reżyserem pilotażowego odcinka jak i producentem wykonawczym. W Sony TV Ryan jest producentem wykonawczym serialu CBS S.W.A.T. - jednostka specjalna, którego był również współtwórcą; Gordon jest także producentem wykonawczym serialu Netflixa Atypowy oraz serialu ABC Goldbergowie, którego odcinki pilotażowe wyreżyserował.

Wraz z Gordonem za produkcje odpowiedzialni będą: Marney Hochman z MiddKid Production, Julia Gunn z Exhibit A, a także Jamie Vanderbilt, William Sherak, Paul Neinstein i Nicole Tossou z Project X oraz David Beaubaire z Sunset Lane Media. Studio to Sony Pictures Television.

Nocny agent powstaje na podstawie bestsellera New York Timesa z 2019 roku autorstwa Matthew Quirka. Jest to thriller polityczny skupiony na historii niższej klasy agenta FBI, pracującego w piwnicy Białego Domu, obsługując telefon, który nigdy nie dzwoni. Kiedy pewnej nocy telefon niespodziewanie dzwoni, agent zostaje zamieszany w niebezpieczny spisek z którego musi się uwolnić.

Shawn Ryan ujawnił plany na adaptację serii The Night Agent 23 grudnia 2020 roku w ramach wątku na Twitterze w którym przedstawił listę swoich ulubionych książek, które przeczytał w pandemicznym roku. Ryan stwierdził, że „w tym roku próbowałem przeczytać więcej książek”, odnosząc się do 2020 roku oraz wpływu pandemii na kulturę, przez którą Amerykanie spędzali miesiące w domu, a produkcja filmowa i telewizyjna była zamknięta na około pół roku. To właśnie wtedy Ryan napisał scenariusz pilotażowy do Nocnego agenta na zlecenie Sony Pictures TV, gdzie projekt był w trakcie wewnętrznego rozwoju w ramach jego umowy ogólnej.