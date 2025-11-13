placeholder
Reklama
placeholder

Jason Momoa znowu wsiądzie na motocykl w serialu Nomad. Za sterami twórca Synów Anarchii

Apple TV tworzy nowy serial, w którym w głównej roli wystąpi Jason Momoa. O czym opowie Nomad?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Nomad 
motocykl apple tv
On the Roam fot. HBO Max
Reklama

Apple TV pracuje nad nowym serialem pt. Nomad, którego twórcami są Kurt Sutter i Chris Collins, czyli producenci Synów Anarchii. W głównego bohatera wcieli się Jason Momoa.

Czytaj więcej: Szogun - obsada 2. sezonu ujawniona. Wiemy, kiedy rozgrywa się akcja!

Sutter i Collins napiszą scenariusz pierwszego odcinka. Ten drugi twórca, który znany jest z takich tytułów, jak John Wick 3, Prawo ulicy czy Człowiek z Wysokiego Zamku, będzie też pełnił funkcję showrunnera. Za produkcję wykonawczą odpowiadają Sutter, Collins, Momoa i Brian Mendoza. Apple TV nie skomentowało tych doniesień.

Nomad - fabuła

W brutalnym półświatku nowozelandzkich motocyklistów, bojownik (Momoa) rozdarty między dwoma życiami, dwoma powołaniami i dwiema rodzinami, musi zdecydować, która ścieżka określi jego prawdziwe przeznaczenie.

Warto przypomnieć, że Jason Momoa miał już okazję występować w produkcjach, gdzie jeździł na motocyklu. Były to m.in. film Droga do Palomy oraz program dokumentalny On the roam.

Ponadto to kolejny serial z Jasonem Momoą, który powstaje dla Apple TV. Wcześniej mogliśmy go oglądać w Wodzu wojowniku oraz See. Niebawem aktora zobaczymy również w filmach Diuna: Część trzeciaStreet FighterSupergirl, nad którymi trwają prace na planie. Zagrał również w komedii akcji The Wrecking Crew, która jest już ukończona. W planach ma występy w Minecraft 2 oraz Szybcy i Wściekli 10: Część 2, które są w przygotowaniu.

fot. Boss Media // Pride of Gypsies // Kadr z filmu "Droga do Palomy"

Źródło: Deadline

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Nomad 
motocykl apple tv
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Nie możemy zapomnieć o charakteryzacji Colina Farrella w „Pingwinie”. Mike Marino, nakładając makijaż, starał się przemycić różne elementy przywodzące na myśl Pingwina, na przykład nos w kształcie ptasiego dzioba czy krzaczaste brwi. Ponoć na końcu jego makijaż ważył ponad dwa kilogramy. Na szczęście sam proces aplikacji udało się skrócić z trzech godzin do półtorej.
-

Gwiazda Batmana i bracia Russo łączą siły. Stworzą adaptację komiksu

2 Resident Evil 2 Remake
-

Wideo z planu filmu Resident Evil. Zombie atakują!

3 19. Morgan Freeman
-

Morgan Freeman o "aktorce" AI: "Nikt jej nie lubi". Ściga złodziei swojego głosu

4 Czarnoksiężnik z Archipelagu. Powieść graficzna
-

Początek Ziemiomorza jako powieść graficzna. Klasyk fantasy w nowej formie

5 Thor/Shazam! - komiksowy crossover Marvela i DC
-

Nadchodzi kolejny crossover Marvela i DC. Thor połączy siły z potężnym herosem

6 Ratchet & Clank: Ranger Rumble
-

Zapowiedziano nową grę z serii Ratchet & Clank. Nie wszyscy będą zadowoleni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e07

Chicago Fire

s27e08

Miasteczko South Park

s28e03

Miasteczko South Park

s11e07

Chicago Med

s13e07

Chicago PD

s49e08

Ryzykanci

s2025e220

Moda na sukces

s42e278

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Lumines Arise

11

lis

Gra

Lumines Arise
Między światłem a cieniem

12

lis

Książka

Między światłem a cieniem
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia

12

lis

Książka

Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
Her Story

12

lis

Film

Her Story
Summer Time Machine Blues

12

lis

Film

Summer Time Machine Blues
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Julia Kamińska
Julia Kamińska

ur. 1987, kończy 38 lat

Gerard Butler
Gerard Butler

ur. 1969, kończy 56 lat

Devon Bostick
Devon Bostick

ur. 1991, kończy 34 lat

Joe Mantegna
Joe Mantegna

ur. 1947, kończy 78 lat

Steve Zahn
Steve Zahn

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV