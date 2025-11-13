Jason Momoa znowu wsiądzie na motocykl w serialu Nomad. Za sterami twórca Synów Anarchii
Apple TV tworzy nowy serial, w którym w głównej roli wystąpi Jason Momoa. O czym opowie Nomad?
Apple TV pracuje nad nowym serialem pt. Nomad, którego twórcami są Kurt Sutter i Chris Collins, czyli producenci Synów Anarchii. W głównego bohatera wcieli się Jason Momoa.
Sutter i Collins napiszą scenariusz pierwszego odcinka. Ten drugi twórca, który znany jest z takich tytułów, jak John Wick 3, Prawo ulicy czy Człowiek z Wysokiego Zamku, będzie też pełnił funkcję showrunnera. Za produkcję wykonawczą odpowiadają Sutter, Collins, Momoa i Brian Mendoza. Apple TV nie skomentowało tych doniesień.
Nomad - fabuła
W brutalnym półświatku nowozelandzkich motocyklistów, bojownik (Momoa) rozdarty między dwoma życiami, dwoma powołaniami i dwiema rodzinami, musi zdecydować, która ścieżka określi jego prawdziwe przeznaczenie.
Warto przypomnieć, że Jason Momoa miał już okazję występować w produkcjach, gdzie jeździł na motocyklu. Były to m.in. film Droga do Palomy oraz program dokumentalny On the roam.
Ponadto to kolejny serial z Jasonem Momoą, który powstaje dla Apple TV. Wcześniej mogliśmy go oglądać w Wodzu wojowniku oraz See. Niebawem aktora zobaczymy również w filmach Diuna: Część trzecia, Street Fighter i Supergirl, nad którymi trwają prace na planie. Zagrał również w komedii akcji The Wrecking Crew, która jest już ukończona. W planach ma występy w Minecraft 2 oraz Szybcy i Wściekli 10: Część 2, które są w przygotowaniu.
