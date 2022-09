Nowa książka J.K. Rowling - morderstwo osoby oskarżonej o transfobię. Czy to odniesienie do życia pisarki?

fot. youtube.com/BBC Select

J.K. Rowling wyjawiła Grahamowi Nortonowi, że jej nowa powieść, zatytułowana The Ink Black Heart, nie opiera się na jej własnych doświadczeniach - choć występuje w niej postać, która zostaje oskarżona przez własnych fanów i hejterów o bycie rasistowską, ableistyczną i transfobiczną.

Przypominamy, że autorka Harry'ego Pottera sama niedawno zmagała się z podobnymi oskarżeniami.

J.K. Rowling - dlaczego nie pojawiła się na 20. rocznicy Harry'ego Pottera w HBO Max? Komentarz pisarki

J.K. Rowling - nowa książka. Morderstwo osoby oskarżonej o transfobię

The Ink Black Heart jest publikowane pod pseudonimem Robert Galbraith, którego od dawna używa pisarka, publikując pod nim kryminały. Nowa powieść jest 6. częścią serii thrillerów Cormoran Strike. Występuje w niej postać Edie Ledwell, która tworzy kanał na YouTubie i zostaje oskarżona między innymi o wspomniany rasizm i transfobię. Nawet własny fandom się od niej odwraca.

Jak informuje portal Rolling Stone, powieść mówi o tym, jak bohaterka dostaje groźby śmierci i gwałtu za posiadanie opinii, a ostatecznie zostaje zasztyletowana na cmentarzu. Książka miałaby celować w tak zwanych Social Justice Warriors - pejoratywne określenie na osoby walczące o poprawność polityczną online - i sugerować, że Edie Ledwell była ofiarą zaplanowanej po mistrzowsku intrygi i kampanii nienawiści.

J.K. Rowling komentuje: to nie na podstawie moich doświadczeń

Pisarka skomentowała, że jej własne własne doświadczenia z atakami online po tym, jak została oskarżona o transfobię, nie mają nic wspólnego z nową książką i nie stały się inspiracją do napisania jej.

Powinnam naprawdę wyjaśnić, że książka nie przedstawia tego, co stało się w zeszłym roku. Napisałam ją, zanim doszło do pewnych wydarzeń online. Powiedziałam mężowi: "myślę, że wszyscy dojdą do wniosku, że to moja odpowiedź na to, co się stało". Ale naprawdę tak nie było.

J.K. Rowling - skąd kontrowersje?

J.K. Rowling była pod ostrzałem między innymi za transfobiczne komentarze z 2020 roku, które publikowała na Twitterze. Gwiazdy Harry'ego Pottera wystąpiły wtedy przeciwko takim poglądom: w tym Daniel Radcliffe. Pisarka miała też batalię online z Nicolą Sturgeon, szkocką polityk, która pracowała nad ustawą, dzięki której osoby transpłciowe mogłyby łatwiej otrzymać nowy akt urodzenia.

