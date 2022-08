Warner Bros. Discovery komentuje groźby pod adresem J.K. Rowling - chodzi o atak na Salmana Rushdiego

fot. youtube.com/TODAY

Warner Bros. Discovery wydało oświadczenie, potępiające groźby pod adresem J.K. Rowling, odpowiedzialnej za książkowy cykl o Harrym Potterze. Pisarka wyraziła wsparcie dla Salmana Rushdiego, autora powieści The Satanic Verses, który został zaatakowany na scenie przed wykładem na temat Stanów Zjednoczonych jako schronieniu dla artystów na wygnaniu. Został uderzony lub dźgnięty od 10 do 15 razy i po zajściu musiał zostać przewieziony do szpitala.

The Satanic Verses z 1988 roku było postrzegane jako bluźniercze przez wielu muzułmanów i wywołało falę protestów. Książka została także zakazana w Iranie, gdzie nieżyjący już przywódca Ruhollah Khomeini wzywał do śmierci Rushdiego.

J.K. Rowling - groźby pod adresem pisarki

J.K. Rowling napisała wpis na Twitterze, w którym wyraziła jak źle czuje się po ataku na pisarza i ma nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ktoś napisał jej w odpowiedzi:

Nie martw się, jesteś następna.

Później J.K. Rowling podziękowała tym, który wysłali jej wsparcie w wiadomościach, dodając że policja została zaangażowana w sprawę.

Warner Bros. Discovery broni J.K. Rowling

Warner Bros. Discovery za to wydało swoje oświadczenie w sprawie:

Warner Bros. Discovery potępia groźby pod adresem J.K. Rowling. Wspieramy ją i innych autorów, pisarzy i twórców, którzy odważnie wyrażają swoją kreatywność i opinie. WBD wierzy w wolność wypowiedzi i spokojny dyskurs, a także wspiera tych, którzy dzielą się swoimi poglądami publicznie. Myślami jesteśmy z Salmanem Rushdiem i jego rodziną po ataku w Nowym Jorku. Nasza firma zdecydowanie potępia wszelkie groźby i akty przemocy, gdy opinie i przekonania mogą się różnić.