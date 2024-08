Nowa oferta All In Streaming od Plusa. Disney+, Max i Polsat Box Go już od 25 zł miesięcznie

fot. Plus

Reklama

Jeśli narzekacie na rosnące ceny subskrypcji poszczególnych platform streamingowych, to Plus ma dla Was korzystne rozwiązanie. Nowa oferta pozwala na wybranie jednego z trzech pakietów, które oferują dostęp do Disney+, Max oraz Polsat Box Go.

Plus - pakiety All In Streaming

W ofercie Plusa pojawiły się trzy pakiety:

XL - 250 gb Internetu do wykorzystania, nielimitowane rozmowy SMS oraz MMS oraz pakiet streamingowy w cenie 25 zł miesięcznie. Miesięczna opłata za pełny pakiet wynosi 99 zł.

L - 120 gb Internetu do wykorzystania, nielimitowane rozmowy SMS oraz MMS oraz pakiet streamingowy w cenie 30 zł miesięcznie. Miesięczna opłata za pełny pakiet wynosi 69 zł.

M - 50 gb Internetu do wykorzystania, nielimitowane rozmowy SMS oraz MMS oraz pakiet streamingowy w cenie 40 zł miesięcznie. Miesięczna opłata za pełny pakiet wynosi 59 zł.

Pakiet All In Streaming obejmuje:

Disney+ z bogatą ofertą produkcji od Disneya, Marvela, Gwiezdnych Wojen, Pixara, National Geographic i Star.

z bogatą ofertą produkcji od Disneya, Marvela, Gwiezdnych Wojen, Pixara, National Geographic i Star. Max , czyli dom dla kultowych seriali i filmów od HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals.

, czyli dom dla kultowych seriali i filmów od HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals. Polsat Box Go Plus z dostępem do 34 popularnych kanałów telewizyjnych, ponad 40 tysięcy godzin materiałów VOD bez reklam oraz różnorodnych seriali, programów rozrywkowych i wiele więcej.

Jeśli jesteście zainteresowani którymś z pakietów i chcecie cieszyć się serialowymi i filmowymi nowościami, koniecznie sprawdźcie szczegóły na stronie Plusa.

fot. materiały prasowe