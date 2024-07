Światłowód od Plusa – seriali, sportu i gier wystarczy dla każdego!

fot. Plus

Reklama

Internet światłowodowy od Plusa oferuje prędkość do 1 Gb/s, co gwarantuje niezawodne i szybkie połączenie dla wszystkich domowników. Dzięki temu domownicy mogą jednocześnie korzystać z wielu urządzeń, bez obaw o spadek jakości połączenia.

Integracja usług: światłowód, telewizja linearna i strumieniowanie

Jednym z największych atutów oferty Plusa jest możliwość łączenia światłowodowego internetu z innymi usługami, takimi jak telewizja Polsat Box i pakiety streamingowe. Dla miłośników tradycyjnej telewizji linearnej Polsat Box ma szeroki wybór pakietów telewizyjnych, w tym 57 kanałów w Pakiecie S, 82 kanały w Pakiecie M oraz aż 139 kanałów w Pakiecie L. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie, od miłośników sportu po fanów filmów i seriali.

Łączenie z telewizją od Polsat Box to kolejny krok w stronę kompleksowej oferty multimedialnej. Dla przykładu, światłowód o prędkości do 300 Mb/s wraz z Pakietem S telewizji kosztuje od 19 zł/mies. przez pierwszy rok z rabatami, od 13 miesiąca 70 zł/mies. z rabatami i od 25 miesiąca 99 zł/mies. z rabatem. Dla bardziej wymagających użytkowników dostępne są również oferty z prędkościami do 600 Mb/s oraz do 1 Gb/s, które można również łączyć z różnymi pakietami telewizyjnymi, zapewniającymi dostęp do bogatej oferty programowej.

fot. Adobe Stock

Dla tych, którzy preferują treści na żądanie, Plus oferuje pakiet All In Streaming. Za jedyne 49,99 zł miesięcznie można cieszyć się dostępem do platform takich jak Disney+, Max oraz Polsat Box Go Plus. To idealne rozwiązanie dla rodzin, które chcą mieć dostęp do najnowszych filmów, seriali, programów rozrywkowych oraz materiałów VOD. Przy wyborze światłowodu od 59 zł miesięcznie z umową na dwa lata, klienci otrzymują 6 miesięcy korzystania z platform streamingowych w prezencie.

Elastyczność i wygoda

Jednym z kluczowych elementów oferty Plusa i Polsat Box jest jej elastyczność. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem tradycyjnej telewizji, czy preferujesz treści streamingowe, Plus i Polsat Box mają coś dla Ciebie. Możliwość wyboru i łączenia różnych usług oznacza, że możesz dopasować ofertę do swoich indywidualnych potrzeb. Plus oferuje łatwe łączenie dostępu do internetu z telewizją Polsat Box i pakietem usług streamingowych, co jest nie tylko wygodne, ale również korzystne finansowo.

Dostępność

W tym momencie w zasięgu internetu stacjonarnego od Plusa znajduje się ponad 8,7 miliona domów i mieszkań, co obejmuje blisko 20 milionów mieszkańców Polski. To imponujący zasięg, który stale się powiększa, dając coraz większej liczbie osób dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu światłowodowego. Dzięki temu coraz więcej rodzin może korzystać z zalet światłowodu od Plusa, ciesząc się stabilnym połączeniem i bogatą ofertą multimedialną.

Przykładowe konfiguracje usług

Dla fanów filmów i seriali

Jeśli uwielbiasz spędzać wieczory na oglądaniu filmów i seriali, idealnym rozwiązaniem będzie połączenie internetu od Plusa z pakietem All In Streaming. Dzięki temu zyskasz dostęp do najnowszych produkcji od Disney+, Max oraz Polsat Box Go Plus, co pozwoli cieszyć się bogatą ofertą filmową bez konieczności wychodzenia z domu.

Dla miłośników sportu

Dla osób, które nie wyobrażają sobie życia bez sportu, idealnym wyborem będzie internet od Plusa z ofertą Polsat Box z Pakietem M Sport. Dzięki temu zyskasz dostęp do najważniejszych wydarzeń sportowych na żywo, a szybkie i stabilne połączenie internetowe zapewni najlepszą jakość transmisji.

Dla całej rodziny

Jeśli szukasz kompleksowej oferty dla całej rodziny, warto rozważyć internet o prędkości do 1 Gb/s z pełnym pakietem telewizyjnym oraz usługą All In Streaming. Taka konfiguracja zapewni dostęp do szerokiej gamy programów telewizyjnych, filmów, seriali oraz materiałów VOD, spełniając potrzeby każdego domownika.

fot. Adobe Stock

Podsumowanie naEKRANIE

Światłowód od Plusa to doskonałe rozwiązanie dla każdego domu, oferujące szybki i niezawodny internet, który można łatwo łączyć z telewizją Polsat Box i usługami streamingowymi w korzystną finansowo ofertę. Dzięki elastyczności, szerokiemu zasięgowi oraz atrakcyjnym cenom, zarówno Plus, jak i Polsat Box wyróżniają się na rynku jako dostawcy kompleksowych usług multimedialnych. Niezależnie od skomplikowania potrzeb, Plus Światłowód zapewnia wszystko, czego każdy z nas potrzebuje do komfortowego korzystania z sieci i multimediów. Sprawdź dostępność usług na stronie internetowej Plus i dołącz do milionów zadowolonych użytkowników!