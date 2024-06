Chcesz kupić nowego iPhone’a? Sprawdź ofertę w Plusie!

fot. materiały prasowe

Mimo że iPhone’y są dość drogimi smartfonami, ich popularność wciąż rośnie, firma co roku rozszerza ich użyteczność, a ich możliwości fotograficzne są już legendarne. Użytkownicy smartfonów Apple rzadko zmieniają swoje telefony na Androida, podczas gdy wielu użytkowników Androida w pewnym momencie decyduje się na przesiadkę na smartfony z charakterystycznym logo. Jeśli nadszedł czas rozstania z obecnym smartfonem, warto rozważyć ofertę Plusa, który proponuje atrakcyjne warunki zakupu nowych modeli iPhone'a oraz między innymi odkup starszego modelu, dzięki czemu można przy okazji zmniejszyć liczbę elektrośmieci zalegających nam w szufladach.

Oferta Plusa na iPhone’y

Plus Wymiana – zawsze na czasie z nowymi technologiami

Monika jest zapaloną miłośniczką nowych technologii i zawsze chce mieć najnowszy sprzęt. Jej praca w branży kreatywnej wymaga korzystania z najnowszych aplikacji i rozwiązań mobilnych. Dzięki programowi Plus Wymiana, Monika co dwa lata wymieni swojego iPhone’a na najnowszy model. Aktualnie korzysta z iPhone’a 15 Pro, który idealnie współgra z jej codziennymi obowiązkami zawodowymi. Po 24 miesiącach bez problemów wymieni go na lepszy, szybszy model z oprogramowaniem wykorzystującym najnowsze zdobycze Apple Intelligence. Dzięki temu zawsze będzie miała pod ręką najnowsze narzędzia, które pomogą jej w pracy i codziennym życiu.

Program Plus Wymiana to idealne rozwiązanie dla miłośników nowinek technologicznych, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi modelami iPhone’ów. Program ten umożliwia wymianę smartfona co dwa lata na nowszy model w ramach umowy ratalnej na 36 miesięcy.

Jak to działa?

Wybierasz dowolny abonament i jeden z modeli iPhone’a (np. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max).

Po 24 miesiącach masz dwie opcje: zwrócić iPhone’a i wymienić na nowy model, lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy spłacić pozostałą kwotę i zatrzymać urządzenie.

Przykład: iPhone 14 128 GB: opłata początkowa 499 zł i 24 raty po 91,66 zł/miesiąc. Łączny koszt po 24 miesiącach to 2699 zł.

Plus Odkup – ekologicznie i ekonomicznie

Anna jest świadomą ekologicznie konsumentką i zawsze szuka rozwiązań, które pomagają chronić środowisko. Jej iPhone 13 działał dobrze, ale chciała go wymienić na nowszy model z lepszym aparatem. Skorzystała z programu Plus Odkup, odsprzedała swój stary telefon i zyskała środki, które pozwoliły jej spłacić kilka pierwszych rat za nowego iPhone’a 14. Dzięki temu nie tylko zaoszczędziła pieniądze, ale również przyczyniła się do zmniejszenia liczby elektrośmieci. Nowy telefon pozwala jej robić jeszcze lepsze zdjęcia i kręcić filmy, które uwielbia publikować na swoim blogu podróżniczym.

Program Plus Odkup to oferta dla tych, którzy chcą odsprzedać swoje dotychczasowe urządzenie, ale także w ekologicznie świadomy sposób zadbać o środowisko naturalne, a przy okazji zyskać środki na zakup nowego iPhone’a. Wystarczy odwiedzić salon Plusa, żeby wycenić i odsprzedać swój używany smartfon.

Przykład: iPhone 14 128 GB: standardowa cena to 3799 zł. Po odsprzedaży iPhone’a 13 128 GB w bardzo dobrym stanie można uzyskać 617 zł z odsprzedaży, co obniża koszt nowego iPhone’a do 3182 zł.

Wakacje od rat – finansowa elastyczność

Tomek jest pracującym studentem. Wakacje to dla niego czas wzmożonych wydatków – wyjazdy, letnie festiwale i spotkania ze znajomymi. Tomek potrzebował nowego iPhone’a, ale nie chciał obciążać swojego budżetu natychmiastowymi ratami. Skorzystał więc z oferty Wakacje od rat. Zakupił iPhone’a 14 i choć nadal musi opłacać abonament i usługę Serwis Urządzenia Premium 24, to pierwszą ratę za smartfona zacznie spłacać dopiero po sześciu miesiącach. Dzięki temu może cieszyć się nowym telefonem bez obaw o swoje finanse podczas wakacyjnych wojaży.

Wakacje od rat to oferta dla tych, którzy mają okres wzmożonych wydatków, ale potrzebują nowego smartfona. Pierwsza rata za nowy iPhone jest odroczona aż o 6 miesięcy!

Warunki skorzystania:

Dla nowych klientów: zakup smartfona z umową abonamentową i usługą Serwis Urządzenia Premium 24.

Dla obecnych klientów: regularne spłacanie abonamentu od min. 6 miesięcy i zakup sprzętu z usługą Serwis Urządzenia Premium 24.

Przykład: iPhone 14 128 GB: opłata początkowa 499 zł, a po 6 miesiącach 36 rat po 91,66 zł/miesiąc. Łączny koszt to 3799 zł.

Plus oferuje różnorodne programy dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki opcji Plus Wymiana, zawsze możesz mieć najnowszy model iPhone’a bez wysokich jednorazowych kosztów. Wakacje od rat zapewniają elastyczność finansową w okresach wzmożonych wydatków, a Plus Odkup pozwala na ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie wymiany starego telefonu na nowy. Niezależnie od Twojego stylu życia, Plus ma ofertę, która idealnie do Ciebie pasuje.

Odpowiedzi na często zadawane pytania:

Czy mogę wymienić mój iPhone na nowszy model wcześniej niż po 24 miesiącach w programie Plus Wymiana?

Wprawdzie smartfon można wymienić na nowy już po 18 spłaconych ratach, ale nadal trzeba spłacić pozostałe 6 rat, więc jeżeli przed spłatą 24 raty wybierze się nowy sprzęt, to przez pół roku płaci się podwójne raty. Jakie urządzenia mogę odsprzedać w programie Plus Odkup?

Można odsprzedać dowolny używany smartfon, który jest w dobrym stanie. Najlepiej odwiedzić salon Plusa, aby uzyskać dokładną wycenę. Czy muszę być obecnym klientem Plusa, aby skorzystać z programu Wakacje od rat?

Nie, program jest dostępny zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów Plusa. Nowi klienci muszą jednak zakupić smartfona z umową abonamentową i usługą Serwis Urządzenia Premium 24.

Zakup nowego iPhone’a nigdy nie był tak prosty i korzystny jak teraz z ofertami Plusa. Bez względu na to, czy chcesz być na bieżąco z najnowszymi modelami, dbasz o środowisko, czy potrzebujesz elastycznych warunków spłaty, Plus ma dla Ciebie idealną ofertę. Nie czekaj i sprawdź ofertę już dziś!